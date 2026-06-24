鉅亨網編譯段智恆 2026-06-24 20:00

美國總統川普周三 (24 日) 在 Truth Social 發文表示，伊朗已向美方明確表示，並未對通行荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的船舶收取任何通行費、保險費或其他形式的費用，駁斥近期部分媒體相關報導。

川普指出，伊朗向美國保證，目前並未針對航經荷姆茲海峽的商船徵收任何額外費用。他強調，若外界有關伊朗收費的消息屬實，美伊之間正在進行的談判將立即終止。

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圖：川普 Truth Social

美國與伊朗周一在瑞士結束首輪談判。兩國上周簽署框架協議，目標是終結戰爭，但雙方近期對伊朗可能獲得的財務誘因、荷姆茲海峽控制權，以及以色列在黎巴嫩的平行戰事等關鍵議題說法不一，也讓協議前景受到關注。

川普在國內也因這項協議面臨批評，包括共和黨內強硬派質疑美方是否對伊朗讓步過多。

除了澄清荷姆茲海峽相關爭議外，川普也否認美國已向伊朗提供資金或解除資金限制。他表示，目前沒有任何資金直接交付伊朗政府，也沒有解凍資金供伊朗自由使用。

不過，川普透露，美方未來將釋出部分由美國控制的伊朗資金，但用途將受到嚴格限制，主要用於向美國農民與牧場業者採購玉米、小麥、大豆等農產品，再提供給伊朗使用。