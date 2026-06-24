鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-24 19:33

綜合外媒周三 (24 日) 報導，SK 海力士 (SK Hynix) 計劃透過赴美掛牌籌資逾 290 億美元，成為人工智慧 (AI) 浪潮下最新一宗超大型募資案。隨著全球科技巨頭持續加碼資料中心與 AI 基礎建設投資，高頻寬記憶體 (HBM) 需求維持強勁成長，SK 海力士希望藉由美國資本市場募集資金，擴大產能並進一步鞏固其在 AI 記憶體市場的領導地位。

根據提交給韓國交易所的文件，SK 海力士將透過發行美國存託憑證 (ADR) 籌資 45.45 兆韓元（約 294 億至 296 億美元），預計 7 月 10 日在那斯達克開始交易。若以募資規模計算，此次上市案將躋身全球史上規模最大的股票發行案之一，可與沙烏地阿美(Saudi Aramco)2019 年創下的 IPO 紀錄相提並論，甚至超越阿里巴巴 2014 年赴美上市的募資規模。

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市場人士指出，在 SpaceX(SPCX-US) 本月完成史上最大 IPO 後，SK 海力士的大型募資案將成為市場檢驗投資人對 AI 概念股熱情的重要指標。未來包括 OpenAI 與 Anthropic 等 AI 新創公司，也被視為可能在近期尋求數百億美元規模的融資。

AI 記憶體需求爆發 SK 海力士股價今年飆漲 300%

近年生成式 AI 快速發展，帶動資料中心對高效能運算晶片需求暴增，而 HBM 已成為 AI 伺服器不可或缺的核心零組件。SK 海力士身為輝達 (NVDA-US)AI 加速器主要 HBM 供應商之一，成為本輪 AI 投資熱潮最大受惠者之一。

受惠需求強勁成長，SK 海力士今年股價已大漲約 300%，市值突破 1 兆美元，成為繼三星電子之後第二家跨越此門檻的南韓企業。

市場研究機構 Counterpoint Research 數據顯示，SK 海力士 2025 年第四季在全球 HBM 市場營收市占率達 57%，穩居產業龍頭。富時羅素 (FTSE Russell) 全球投資研究主管 Indrani De 表示，SK 海力士能夠大幅領先競爭對手，主要來自其提早布局 HBM 市場，以及 AI 需求持續強勁成長。

她指出，目前韓國企業掌控約 80% 的 HBM 市場，而供給短缺情況預計仍將持續數年。

不過，AI 產業前景雖然亮眼，市場也開始關注需求是否已接近高峰。日前韓國媒體報導 SK 海力士正放緩 AI 記憶體產能擴張計畫，引發全球半導體類股一度回落，也反映投資人對 AI 投資熱潮可持續性的擔憂。

借鏡台積電 ADR 經驗 力拚縮小估值折價

分析師認為，赴美上市除了募集資金外，另一項重要目標是改善估值表現。

目前 SK 海力士雖已成為全球 AI 供應鏈關鍵企業，但市場估值仍低於美國同業美光 (MU-US)。透過 ADR 在美國交易後，公司將能接觸更多國際機構資金，有機會縮小與競爭對手之間的估值差距。

Pictet Asset Management 投資組合經理 Jon Withaar 指出，台積電 (TSM-US)(2330-TW)ADR 長期維持高流動性與估值溢價，是 SK 海力士的重要參考案例。透過美國上市，公司不僅能擴大投資人基礎，也有助於提升全球能見度。

根據申報資料，SK 海力士將把募資所得用於新增生產設施以及採購極紫外光 (EUV) 微影設備，以因應未來 AI 晶片需求成長。