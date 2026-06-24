鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周三 (24 日) 報導，SK 海力士 (SK Hynix) 計劃透過赴美掛牌籌資逾 290 億美元，成為人工智慧 (AI) 浪潮下最新一宗超大型募資案。隨著全球科技巨頭持續加碼資料中心與 AI 基礎建設投資，高頻寬記憶體 (HBM) 需求維持強勁成長，SK 海力士希望藉由美國資本市場募集資金，擴大產能並進一步鞏固其在 AI 記憶體市場的領導地位。
根據提交給韓國交易所的文件，SK 海力士將透過發行美國存託憑證 (ADR) 籌資 45.45 兆韓元（約 294 億至 296 億美元），預計 7 月 10 日在那斯達克開始交易。若以募資規模計算，此次上市案將躋身全球史上規模最大的股票發行案之一，可與沙烏地阿美(Saudi Aramco)2019 年創下的 IPO 紀錄相提並論，甚至超越阿里巴巴 2014 年赴美上市的募資規模。
市場人士指出，在 SpaceX(SPCX-US) 本月完成史上最大 IPO 後，SK 海力士的大型募資案將成為市場檢驗投資人對 AI 概念股熱情的重要指標。未來包括 OpenAI 與 Anthropic 等 AI 新創公司，也被視為可能在近期尋求數百億美元規模的融資。
近年生成式 AI 快速發展，帶動資料中心對高效能運算晶片需求暴增，而 HBM 已成為 AI 伺服器不可或缺的核心零組件。SK 海力士身為輝達 (NVDA-US)AI 加速器主要 HBM 供應商之一，成為本輪 AI 投資熱潮最大受惠者之一。
受惠需求強勁成長，SK 海力士今年股價已大漲約 300%，市值突破 1 兆美元，成為繼三星電子之後第二家跨越此門檻的南韓企業。
市場研究機構 Counterpoint Research 數據顯示，SK 海力士 2025 年第四季在全球 HBM 市場營收市占率達 57%，穩居產業龍頭。富時羅素 (FTSE Russell) 全球投資研究主管 Indrani De 表示，SK 海力士能夠大幅領先競爭對手，主要來自其提早布局 HBM 市場，以及 AI 需求持續強勁成長。
她指出，目前韓國企業掌控約 80% 的 HBM 市場，而供給短缺情況預計仍將持續數年。
不過，AI 產業前景雖然亮眼，市場也開始關注需求是否已接近高峰。日前韓國媒體報導 SK 海力士正放緩 AI 記憶體產能擴張計畫，引發全球半導體類股一度回落，也反映投資人對 AI 投資熱潮可持續性的擔憂。
分析師認為，赴美上市除了募集資金外，另一項重要目標是改善估值表現。
目前 SK 海力士雖已成為全球 AI 供應鏈關鍵企業，但市場估值仍低於美國同業美光 (MU-US)。透過 ADR 在美國交易後，公司將能接觸更多國際機構資金，有機會縮小與競爭對手之間的估值差距。
Pictet Asset Management 投資組合經理 Jon Withaar 指出，台積電 (TSM-US)(2330-TW)ADR 長期維持高流動性與估值溢價，是 SK 海力士的重要參考案例。透過美國上市，公司不僅能擴大投資人基礎，也有助於提升全球能見度。
根據申報資料，SK 海力士將把募資所得用於新增生產設施以及採購極紫外光 (EUV) 微影設備，以因應未來 AI 晶片需求成長。
財報方面，SK 海力士第一季營業利益達 37.61 兆韓元，優於市場預估的 35.7 兆韓元；營收則大增至 52.58 兆韓元，較去年同期接近翻三倍，再度展現 AI 記憶體市場的強勁成長動能。
此次發行案由美國銀行 (BAC-US)、花旗集團(C-US)、高盛(GS-US) 及摩根大通 (JPM-US) 共同主導承銷。
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