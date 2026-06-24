鉅亨網編譯段智恆 2026-06-24 21:10

黃金價格跌破每盎司 4,000 美元大關，創下去年 11 月以來新低。隨著美元走強以及市場對美國利率維持高檔甚至進一步升高的預期升溫，黃金過去三年的多頭行情正面臨考驗。

黃金跌破4000美元關卡 三年牛市面臨終結考驗(圖：REUTERS/TPG)

現貨黃金周三 (24 日) 盤中一度下跌 2.9%，觸及每盎司 3,999.90 美元，連續第二個交易日走低。黃金在過去三年表現強勁，受惠於各國央行增持、資產管理公司配置以及散戶資金湧入，價格累計漲幅超過一倍，並於今年 1 月底創下接近每盎司 5,600 美元的歷史新高。

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不過，自高點以來金價已回落逾 20%，正式跨入市場慣稱的「熊市」區間。分析師指出，近期金價走弱的主要原因在於市場重新調整對利率走勢的預期。

ING 大宗商品策略師 Ewa Manthey 表示，近期金價下跌的主要推手，是市場對利率預期出現顯著重新定價。華許強調抑制通膨的態度，也降低市場對主要央行獨立性的疑慮。

高盛 (GS-US) 分析師指出，過去投資人擔心財政與貨幣政策過度寬鬆，帶動所謂的「貶值交易」(debasement trade)，推升黃金與比特幣等資產需求。但隨著聯準會重申抗通膨立場，相關交易熱度正逐漸降溫。

在金價持續回檔之際，多家華爾街投行近來紛紛下調黃金目標價。高盛將年底金價預測下修 500 美元至每盎司 4,900 美元；德意志銀行 (Deutsche Bank) 則將第四季預估價格大砍 17%。