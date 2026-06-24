黃金跌破4000美元關卡 三年牛市面臨終結考驗
鉅亨網編譯段智恆
黃金價格跌破每盎司 4,000 美元大關，創下去年 11 月以來新低。隨著美元走強以及市場對美國利率維持高檔甚至進一步升高的預期升溫，黃金過去三年的多頭行情正面臨考驗。
現貨黃金周三 (24 日) 盤中一度下跌 2.9%，觸及每盎司 3,999.90 美元，連續第二個交易日走低。黃金在過去三年表現強勁，受惠於各國央行增持、資產管理公司配置以及散戶資金湧入，價格累計漲幅超過一倍，並於今年 1 月底創下接近每盎司 5,600 美元的歷史新高。
不過，自高點以來金價已回落逾 20%，正式跨入市場慣稱的「熊市」區間。分析師指出，近期金價走弱的主要原因在於市場重新調整對利率走勢的預期。
美伊戰爭爆發後，能源價格一度飆升並推升通膨疑慮，市場開始擔憂聯準會 (Fed) 可能進一步升息。由於黃金本身不孳息，在利率上升環境下，相較於美國公債等收益型資產吸引力下降。
雖然近期油價隨著美國與伊朗朝永久和平協議邁進而回落，但聯準會新任主席華許 (Kevin Warsh) 上周首次主持利率決策會議時展現鷹派立場，進一步打擊黃金多頭信心。
ING 大宗商品策略師 Ewa Manthey 表示，近期金價下跌的主要推手，是市場對利率預期出現顯著重新定價。華許強調抑制通膨的態度，也降低市場對主要央行獨立性的疑慮。
高盛 (GS-US) 分析師指出，過去投資人擔心財政與貨幣政策過度寬鬆，帶動所謂的「貶值交易」(debasement trade)，推升黃金與比特幣等資產需求。但隨著聯準會重申抗通膨立場，相關交易熱度正逐漸降溫。
在金價持續回檔之際，多家華爾街投行近來紛紛下調黃金目標價。高盛將年底金價預測下修 500 美元至每盎司 4,900 美元；德意志銀行 (Deutsche Bank) 則將第四季預估價格大砍 17%。
德銀指出，黃金 ETF 持續出現資金流出，顯示過去支撐金價的重要買盤明顯減弱。此外，中國境內金價相較紐約 Comex 期貨出現折價，也意味黃金進口需求難以成為市場支撐力量。
不過，央行買盤仍是黃金市場少數亮點。數據顯示，各國央行第一季黃金購買量創下一年多來最快增速，且調查結果顯示未來仍有增持意願。德銀認為，央行需求仍是目前黃金市場最穩固的支柱，短期內可望持續提供支撐。
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