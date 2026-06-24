鉅亨網編譯段智恆 2026-06-24 20:30

蘋果 (AAPL-US) 正加大娛樂事業布局力道。負責媒體與娛樂業務的資深主管克佑 (Eddy Cue) 近日接受《路透》訪問時表示，未來公司將持續推出「更多、更好的」影集與電影內容，不僅強化 Apple TV 串流平台競爭力，也將繼續投資院線電影市場。

克佑本周在法國坎城獅子國際創意節 (Cannes Lions International Festival of Creativity) 獲頒「2026 年度娛樂人物」殊榮。他在受訪時指出，蘋果對娛樂內容的投入不會因管理層更替而改變，即將接任執行長的特納斯 (John Ternus) 同樣十分支持公司的影視業務發展。

‌



克佑表示，蘋果的目標很簡單，就是持續提升作品品質並擴大內容規模。「我們希望變得更好，也希望做得更多，這正是我們努力的方向，而我相信 John 也認同這一點。」

自 2019 年推出 Apple TV + 以來，蘋果陸續打造多部原創影視作品，並在市場與獎項上取得亮眼成績。其中，《樂動心旋律》(CODA) 奪下奧斯卡最佳影片獎，《泰德拉索：錯棚教練趣事多》(Ted Lasso) 及《片廠風雲》(The Studio) 等影集則獲得艾美獎肯定。近期上映的賽車電影《F1》也創下超過 6.34 億美元全球票房成績，成為蘋果進軍院線市場的重要代表作。

克佑透露，《F1》續集目前已進入劇本開發階段，顯示蘋果有意進一步拓展旗下電影 IP 價值。他並表示，公司未來將持續製作更多電影作品，部分將直接登上串流平台，部分則會選擇先於戲院上映。

他認為，院線與串流並非互相競爭，而是能夠相輔相成。《F1》的成功就是最佳例子，觀眾不僅願意進戲院觀賞，也樂於在之後透過 Apple TV 收看。