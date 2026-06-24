鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-25 00:31

美國速食連鎖業者溫蒂漢堡 (Wendy’s)(WEN-US) 周三 (24 日) 股價暴漲，盤中一度飆升近 42%，創下去年 11 月以來新高，成為最新一檔受到散戶投資人追捧的迷因股(Meme Stock)。由於股價波動劇烈，交易期間數度觸發熔斷機制暫停交易。

市場並未出現任何重大利多消息，但溫蒂漢堡迅速登上投資社群 Stocktwits 熱門排行榜第一名，並成為 Reddit(RDDT-US) 論壇 WallStreetBets 討論度第二高的個股。根據報導，一篇隨後遭刪除的貼文曾號召散戶「在一切太遲之前拯救溫蒂漢堡」，引發市場關注。

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數據顯示，開盤後 30 分鐘內，散戶投資人淨買入約 230 萬美元溫蒂漢堡股票，加上本周稍早的 220 萬美元買盤，帶動股價急速走高。至美東時間上午 10 時 30 分，成交金額已超過 7.9 億美元，約為過去一年平均水準的 11 倍。

分析人士指出，溫蒂漢堡具備典型迷因股特徵。公司股價自 2021 年歷史高點以來累計下跌超過 78%，今年以來也下跌近 25%，反映銷售疲弱及維權投資人施壓等挑戰。不過，其品牌在美國市場具有高度知名度，不少投資人對其經典廣告與產品抱有懷舊情感。

Stephens 分析師 Jim Salera 表示，這顯然是新一輪迷因股狂熱的延續。溫蒂漢堡作為經典美國品牌，與當年的 GameStop 類似，容易引發散戶共鳴與集體行動。

此外，高比例放空部位也成為股價飆升的重要推手。根據 ORTEX 數據，截至周三，溫蒂漢堡放空比率高達 34%；S3 Partners 統計則顯示約 24%。分析師指出，大量放空使該股具備「軋空」(Short Squeeze) 潛力，一旦股價持續上漲，部分空頭可能被迫回補，進一步推升漲勢。

ORTEX 共同創辦人 Peter Hillerberg 表示，目前溫蒂漢堡雖然已具備軋空條件，但尚未真正進入全面軋空階段，因多數空頭部位仍接近進場成本，尚未出現大規模被迫回補現象。不過，若股價持續攀升，情況可能迅速改變。