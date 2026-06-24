鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-24 13:40

在全球半導體股近期劇烈震盪、市場瀰漫「AI 泡沫即將破滅」憂慮之際，美國銀行週二（23 日）罕見發布一份重磅報告，由分析師 Vivek Arya 領軍的團隊大幅調升包括英特爾 (INTC-US) 、Arm(ARM-US) 與美光科技 (MU-US) 等多家半導體大廠的目標股價，理由是 AI 相關資本支出的能見度已可清楚延伸至 2028 年。

依舊看多半導體！美銀大幅上調美光、英特爾等多家公司目標價。(圖：Shutterstock)

分析指出，美銀報告的核心貢獻在於，將時間線拉長至 2028 年，以晶圓製造設備（WFE）和總潛在市場（TAM）的超預期數據，有力論證了 AI 並非短期泡沫，而是正進入基礎建設的深水區。

‌



美銀在報告中明顯調高了晶圓製造設備的支出預估，同時將 2029 年與 2030 年的預測值分別上調約 7% 與 9%，來到 2680 億美元與 2920 億美元水準。

分析團隊提出三項調升理由：

隨著全球晶圓廠建設陸續到位，先前限制產能擴張的無塵室空間瓶頸正逐步緩解； 記憶體廠商與下游客戶簽署的長期供應協議（LTA）大幅提升了資本支出規劃的確定性，讓設備採購計畫得以提前敲定； 記憶體與邏輯晶片在關鍵製程轉折點上，每片晶圓所需的設備投資密度持續攀升。

報告也提到，英特爾與三星在先進代工及邏輯晶片產能上的進展，加上 Terafab 計畫可能帶來的貢獻，為整體產業注入信心。

值得一提的是，看多 WFE 的不只美銀一家。摩根大通早前已將 2026 年全球 WFE 成長預測自 21% 上修至 28%，並預期 2027 年、2028 年仍可分別維持 29% 與 16% 的成長動能。

富國銀行同樣調高了 2027 與 2028 年的 WFE 預估，顯示華爾街對半導體設備週期的樂觀情緒正逐漸形成共識。

美銀同時將半導體市場的總潛在市場預估，從先前的 2.3 兆美元大幅上修至 2.7 兆美元，意味著 2025 年到 2030 年間，整個產業的年複合成長率將達 28%。

報告中提到，晶片產業花了大約半世紀才達到第一個兆美元的銷售規模，而美銀預期 AI 將在短短五年內，再為產業帶來相當規模的成長動能。

成長動力主要來自三方面：

記憶體被視為最大引擎，美銀預估 2026 年單年同比成長幅度可能接近 300%；

資料中心方面，AI 系統的可及市場規模預估將由 2025 年的 2730 億美元，大幅成長至 2030 年的約 1.7 兆美元；

此外，汽車與工業這兩大傳統半導體消費市場的週期性回溫也在加速。

報告並提出未來推動產業邁向下一個兆美元銷售規模的五大主題，分別是：

AI 資料中心系統、 由長期供應協議支撐的記憶體市場、 半導體資本設備與製造回流、 受 AI 用電需求激增帶動的類比晶片成長， 以及 AI 代理（AI agentic）CPU 需求。美銀估計，x86 與 ARM 架構合計在這一領域代表約 1700 億美元的伺服器市場機會。

個股目標價全面上修，美光漲幅最猛

基於對產業總量與成長邏輯的重新評估，美銀對旗下覆蓋的多家半導體大廠進行了一輪罕見的全面目標價調升。

美光科技

其中最受矚目的是美光科技，目標價由 950 美元大幅上調至 1500 美元，漲幅高達 58%。

美銀認為，高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，加上供給端的結構性緊張狀況預期將延續到 2028 年。

這一看法與市場其他機構步調一致。此前德意志銀行已將美光目標價由 1000 美元上修至 1500 美元，花旗則由 840 美元調升至 1200 美元。

英特爾

英特爾目標價自 135 美元上調至 160 美元，已是美銀在短短兩週內第二度大幅調升該股目標價。

回顧 6 月 11 日，美銀曾直接將英特爾評等從「跑輸大盤」連跳兩級上修為「買進」，目標價同步由 96 美元拉高至 135 美元。

此次再度上調反映出美銀對英特爾伺服器 CPU 業務與晶圓代工前景的持續信心。

Arm

Arm Holdings 目標價由 335 美元上調至 460 美元，但美銀仍維持「中立」評等; 此前 6 月中旬美銀也已將 Arm 目標價由 245 美元上修至 335 美元。

應用材料、科林研發、科磊

設備三雄同樣受惠於 WFE 支出展望調升。美銀將應用材料 (AMAT-US) 目標價由 540 美元上調至 720 美元，科林研發 (LRCX-US) 由 330 美元調升至 480 美元，科磊 (KLAC-US) 則由 210 美元上修至 317 美元。

Axcelis Technologies