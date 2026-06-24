〈日月光股東會〉台灣生態系強在哪？ 吳田玉點名三大優勢
鉅亨網記者魏志豪 高雄
日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (24) 日舉辦股東會，針對台灣半導體的優勢，營運長吳田玉表示，沒有什麼事情是「只有台灣能做」，任何事情全世界都可以做，差別在於快不快、夠不夠便宜，以及當需求增加時，放量速度有多快。他強調，台灣真正的優勢在量產效率、上下游協同，以及國際客戶長期信任三大能力。
吳田玉指出，全球半導體競爭不是在於能不能做出第 1 顆或第 10 顆，而是在於能不能從 1 億顆一路做到第 10 億顆，也就是進入具效率、良率與成本競爭力的量產階段。他表示，台灣在量產能力上無庸置疑具有超越其他地區的地方，這也是台灣半導體供應鏈長期累積出的關鍵競爭力。
他進一步分析，台灣半導體產業鏈有兩大核心優勢。第一，是上下游供應鏈高度集中，且許多領域中全球第一、第二、第三大供應商都在台灣。吳田玉形容，台灣產業鏈實際上像一個「同學會」，因為彼此非常熟悉，從工程師到董事長之間，都能進行緊密聯絡與快速協調，這種協作效率是全球其他區域難以複製的。
第二，則是台灣能夠進行前瞻布局，但這並非只靠台灣自己，而是建立在國外客戶長期信任之上。吳田玉表示，前瞻布局很重要的一點是，誰告訴你未來應該往什麼方向做布局；而多數情況下，是國外客戶很早就把技術方向告訴台灣供應鏈。若客戶對台灣沒有長線信心，就不會提前分享這些資訊。
吳田玉舉例，矽光子相關方向早在 17 年前客戶就已告知，CoWoS 相關方向則在 20 年就已告知。這些前期資訊與合作基礎，讓台灣供應鏈能提早投入研發、產能、自動化與製程效率布局，並在需求真正爆發時快速承接。
他表示，台灣專精的是放量能力、製程效率與上下游規模效率；至於架構、IP、技術想法與方向，很多來自全球客戶與國際最先進的需求端。台灣的獨特性，在於能把全球客戶的 IP、想法與技術方向，結合本地半導體研發、生產、布局與自動化能力，轉化為具成本與速度優勢的量產能力。
吳田玉也強調，外界在談台灣半導體產業鏈優勢時，不能只講「台灣好」，更要理解台灣的好從何而來。台灣競爭力很大一部分，是在國外客戶長期信任、引領、合作與支援之下形成的結果。也因為這種信任，客戶願意在早期階段就與台灣供應鏈討論研發方向、投資規模與產能布局。
在 AI 浪潮推動下，這道護城河也進一步放大。吳田玉表示，AI 資料中心發展強勁，且不是短期現象，而是長期趨勢。為因應海外客戶要求，不只是日月光，台灣整體半導體產業鏈投資金額都不斷往上，也再次證明台灣半導體產業鏈在 AI 與國際科技推動上的重要地位。
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