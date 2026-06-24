鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-24 12:29

在南韓科技股週二（23 日）重挫之後，美國上市的晶片相關股票同樣承受沉重賣壓。然而，分析師認為，這只是一次「喘息」，晶片產業基本面依然強勁。

根據《MarketWatch》報導，道瓊市場數據顯示，SanDisk (SNDKV-US) 股價暴跌逾 13%，創下 2 月以來最差單日表現。美光科技 (MU-US) 股價同樣下滑 13%，威騰電子 (WDC-US) 股價則重挫逾 8%。

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邁威爾科技 (MRVL-US) 股價下跌逾 9%，希捷科技 (STX-US) 下跌 5%，高通 (QCOM-US) 股價下跌約 8%。

此波賣壓緊接在南韓科技股權重高的 KOSPI 指數週二重挫近 10% 之後，其中記憶體晶片大廠 SK 海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）股價皆下挫逾 12%，成為拖累指數的主因。

這波拋售潮也引發市場熱議。瑞穗證券股票交易部門常務董事 Daniel O"Regan 週二在客戶報告中，將標題直接定為「科技股崩盤」。

不過，Wedbush 分析師 Dan Ives 則認為，這波下跌更像是在多數科技龍頭股今年以來大幅上漲後的一次「喘息」。

Ives 在週二的報告中寫道，隨著 AI 革命「仍處於第三局」，科技股交易仍會經歷多次「現實檢驗時刻」，並表示「今天早上就是其中之一」。

他指出，在美光週三（24 日）收盤後即將公佈財報之前，市場對重要的記憶體晶片交易「感到有些緊張」。

他在報告中針對晶片產業寫道:「基本面依然強勁，但這種漲幅通常容易引發回調。」

Jefferies 交易部門分析師 Jeffrey Favuzza 則表示， 過去 2 到 3 週，市場表面之下出現了「越來越多的疑問」，主要圍繞中國開源模型與 token 最小化等議題的影響，以及這些因素對 AI 交易的短期戰術性衝擊。

他認為，與 SpaceX 相關的壓力，以及南韓投資者的槓桿操作，也可能是導致這波拋售的其他因素。