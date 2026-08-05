鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-06 05:20

微軟 (MSFT-US) 最新揭露的文件顯示，該公司的人工智慧 (AI) 業務營收主要仍來自 OpenAI，占了實際 AI 營收的一半以上、甚至可能接近七成，凸顯這家軟體巨擘對合作夥伴的依賴程度依舊偏高。

微軟在上周提交的文件中表示，在截至今年 6 月底止的 2026 會計年度中，來自 OpenAI 的營收達 241 億美元。微軟周三 (5 日) 股價走低，終場下跌 1.1% 至每股 487.46 美元。

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微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 曾在止於 3 月底的會計年度第 3 季時表示，AI 業務的營收年化預估值 (annual run rate) 已達 370 億美元。不過，微軟上周公布 2026 會計年度第 4 季財報時，並未更新 AI 業務全年營收數字。

根據彭博分析，若依微軟 3 月公布的 AI 業務年化營收年增 123% 推算，截至 6 月底止年度的 AI 營收約為 340 億美元。

若以此估算，OpenAI 貢獻約 241 億美元，代表占了微軟 AI 業務營收逾五成、甚至可能接近七成，顯示 OpenAI 仍是微軟 AI 業務最主要的收入來源。

OpenAI 支付算力與分潤

根據雙方合作協議，OpenAI 需向微軟支付 AI 運算資源、模型建置成本，以及部分營收分潤。微軟近年來持續降低對 OpenAI 依賴，包括投資 Anthropic，並積極開發自家 AI 模型，但投資人始終關注，微軟 AI 業務究竟有多少收入仍來自 OpenAI。

微軟截至目前只有兩度公開整體 AI 業務規模：第一次是在 2024 年 12 月底為止一季，當時表示 AI 業務年化營收已突破 130 億美元。第二次則是在今年 3 月底為止一季 (年度第 3 季)，當時表示年化營收已超過 370 億美元。

微軟發言人證實，上述 AI 業務營收包含所有 AI 客戶收入，以及 OpenAI 支付的服務收入與營收分潤。

占整體營收不到一成

若以微軟整體營收來看，OpenAI 的重要性則明顯下降。

微軟表示，最近一季新增商業訂單約 510 億美元，主要仍來自 AI 新創公司以外的企業客戶。然而就年度新增訂單成長而言，OpenAI 仍是最大貢獻來源。

在揭露這份文件以前，微軟從未明確公布來自 OpenAI 的完整收入。數據分析公司 Nonlinear Analytics 創辦人 Olga Usvyatsky 認為，此次揭露可能與 OpenAI 籌備首次公開發行 (IPO) 有關。

市場仍關注收入結構

KeyBanc 分析師 Jackson Ader 指出，目前市場另一項關注焦點，是 241 億美元收入中，有多少來自 OpenAI 支付的雲端運算與其他服務費用，而非股權投資所帶來的營收分潤。

他說：「如果更多收入來自提供 OpenAI 服務，而非投資收益，我會對這項業務給予更正面的評價。」

根據微軟上周三盤後公布的財報，旗下 Azure 雲端業務營收增速加快，執行長納德拉 (Satya Nadella) 並表示，AI 助理 Copilot 付費用戶已突破 3000 萬個，新增付費用戶數較前一季增加超過一倍。

GraniteShares 執行長 Rhind 表示，這些數據讓投資人相信，微軟近年大舉投入 AI 的資本支出已開始產生回報，「這波漲勢之所以有機會延續，是因為微軟終於回答市場過去 18 個月一直在問的問題，也就是龐大的 AI 資本支出是否能帶來足夠報酬。」