美銀預測Fed年內升息「3次」！美股、債券恐迎新衝擊

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-23 11:20

美國銀行證券（BofA Securities）首席美國經濟學家 Aditya Bhave 團隊於週一（22 日）發布最新聯準會（Fed）觀察報告，大幅上修對美國利率路徑的預測，立場出現重大轉向，從原先預期「降息」轉為預期聯準會將「升息」。

美銀預測Fed年內升息「3次」。(圖：Shutterstock)

根據美銀證券最新報告，該行預計聯準會將於 2026 年 9 月、10 月與 12 月分別升息 25 個基點，全年累計升息 75 個基點，聯邦資金利率目標區間屆時將攀升至 4.25% 至 4.50%。

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分析人士示警，這項預測若成真，將對債券、股票及對利率敏感的資產類別構成實質壓力，投資人應提高警覺。

美銀證券指出，聯準會主席華許（Kevin Warsh）去年將那波 75 個基點的降息定調為「風險管理」措施，當時的背景是就業數據明顯走弱。

然而報告觀察到，今年以來美國非農就業增長已重新回升至趨勢線之上，顯示就業市場已觸底回穩。報告特別比較指出，目前的失業率水準與去年 5 月相當，但當時的聯邦資金利率還比現在高出 75 個基點，且聯準會當時根本無意降息。

美銀證券認為，這項對比足以說明，促成上一輪降息的就業市場壓力，在當前利率水準下其實並不存在，這本身就是支持升息的有力理由。

在通膨方面，美銀證券的用詞相當直接，稱情勢「相當糟糕」。

報告預估，核心個人消費支出（PCE）通膨率 5 月將觸及 3.5%，而推升通膨的力量呈現多元化態勢。

儘管聯準會過去傾向「暫時忽略」源自關稅等一次性因素的部分漲價壓力，但報告認為，在經歷近期一連串供給面衝擊後，聯準會對通膨的容忍度已明顯下滑。

更值得留意的是，過去帶動通膨降溫的住房價格分項，其降溫效應已基本耗盡，而住房以外的核心服務通膨依然居高不下、黏滯力相當強。

美銀證券的最新季度經濟預測甚至顯示，即便一次性因素逐漸消退，核心 PCE 到 2027 年底仍將維持在 2.5% 左右，代表通膨「持續性」已被納入聯準會的基本情境假設。

聯準會態度比預期更鷹派，華許表態成關鍵

美銀證券此次大幅修正預測，核心關鍵在於對聯準會「反應函數」的重新解讀。

報告指出，在 6 月的利率點陣圖中，有九位決策官員預測今年將升息，且這項預測是在沒有人預期年底失業率會下降的情況下做出的，打破了美銀此前認知中「就業市場必須先收緊，聯準會才會升息」的邏輯框架。

分析稱，華許在記者會上的發言也進一步強化了這項判斷，其反覆強調物價穩定目標的優先性，並表示目前的貨幣政策「並非特別具有限制性」，同時對先前曾積極引用的「AI 驅動通膨降溫」說法明顯降溫保留。

美銀證券分析認為，華許或許正藉由鷹派言論累積市場信譽，但更可能的解讀是：他正在等待通膨真正回落，或是等待內部工作小組整理出維持利率不變的政策論述基礎。

四大風險可能打斷升息步調

儘管升息已成為美銀的基本情境假設，報告也列出四種可能讓聯準會打消升息念頭的情況，包括：

今年夏天非農就業數據大幅走弱，推升失業率； 核心 PCE 連續數月低於預期，使年增率呈現趨勢性回落； 股市出現大幅下跌，透過壓抑需求（尤其在消費市場呈現「K 型分化」的背景下）對升息形成阻力； 華許本人的政策立場出現轉變。

報告同時也討論了其他可能路徑：首先，不排除聯準會 7 月便提前升息的可能性，但美銀證券認為，聯準會更可能選擇等到夏季就業數據出爐後才採取行動。

其次，升息也可能延後至 11 月期中選舉之後的 12 月才啟動，或是改採每季一次的節奏緩步推進。

至於升息幅度超過 75 個基點的情境，報告則明確將其排除在基本假設之外，理由是目前通膨的需求面驅動因素仍屬可控，與 2022 年的情況有所不同。