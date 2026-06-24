美財長貝森特重塑「強勢美元」定義：非關匯率 重點在投資環境

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-24 09:40

美國財長貝森特周二 (23 日) 在紐約經濟俱樂部演講時針對「強勢美元」政策提出嶄新詮釋，強調外界不應僅關注彭博美元指數的漲跌，真正的強勢美元是指透過稅制、監管與能源政策的確定性，為全球資本創造願意長期投資美國的基石。

(圖:shutterstock)

貝森特表示，強勢美元與製造業強盛並不矛盾，以德國為例，這個歐洲最大經濟體憑藉強勢貨幣仍維持工業強國地位，關鍵在於高效率與創新能力。

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對於近期美元走貶，他則淡化匯率波動的重要性，稱「這只是螢幕上的價格跳動」，並不會影響經濟基本面。

針對低成本製造國的貨幣貶值，貝森特則示警稱這可能對美國不利，但認為問題核心未必是美元過強，而是其他國家貨幣管理不當或刻意疲軟所致。

貝森特還重申，美國政策目標並非操縱匯率數字，而是透過結構性改革強化經濟體質，讓美元資產成為全球資本的首選避風港與增值標的。