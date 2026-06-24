鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-24 15:00

美股週二（23 日）呈現「冰火兩極」的罕見格局。費城半導體指數單日重挫逾 6%，記憶體與光通訊相關供應鏈全面失血，但量子運算族群卻在同一天逆勢噴出，多檔個股股價單日跳升超過 10％，Arqit Quantum (ARQQ-US) 單日漲幅甚至突破 30％。這波罕見的板塊背離，源於白宮前一天簽下的兩份行政命令。

週一（22 日），美國總統川普於白宮簽署兩份聚焦量子科技的行政命令。

‌



其中一份命令是要催生一台足以執行重大科學運算任務的國家級量子電腦，並限期聯邦各機關於 5 年內端出量子感測與量子網路基礎設施的部署規劃。

命令同時點名國防部，要求在 60 天內鎖定至少三項新世代量子感測計畫，並把 2028 年 9 月訂為實際部署的時間表。

另一份命令則瞄準資安層面，規定聯邦機構必須在 2031 年之前全面轉換到能抵禦量子破解的後量子加密技術，提前因應未來量子電腦可能對現行加密體系造成的衝擊。

整體計畫由白宮科技政策辦公室擔任統籌角色，串連能源部、國防部、商務部、情報體系及 NASA 等單位，並拉攏民間業者與研究機構共同執行。

簽署現場，川普也特別點名肯定了 IBM(IBM-US) 執行長 Arvind Krishna 的表現，這也讓市場直接把 IBM 與這波政策紅利劃上等號。

分析稱，把時間拉長來看，這次行政令並非憑空而來。今年 5 月，美國商務部就已透露，打算透過取得少數股權的方式，向量子運算業者注資逾 20 億美元，名單上明確點到 IBM 和格羅方德 (GFS-US) 。

此外，Infleqtion(INFQ-US) 也被傳出可望拿到商務部最高 1 億美元的里程碑式撥款，用途指向中性原子量子電腦的量產研發。

在這波集體上漲中，部分公司還有屬於自己的單獨催化劑。Infleqtion 執行長 Matthew Kinsella 親自現身白宮簽署儀式，公司同步對外宣布啟動「America"s Quantum Space Initiative」，要把量子技術導入太空系統應用。

金融服務公司 BTIG 也維持該股「買入」評等、目標價 22 美元，理由是看好其在國防部量子感測標案中的卡位優勢。

IBM 則是政策面與資本市場面雙重加分：除了搭上量子政策的順風車，摩根大通同日也將其投資評等上調至「買入」，理由是軟體業務正在帶動營收、利潤率及現金流穩步改善，加上川普公開背書，使 IBM 在這波行情中漲勢相對沉穩。

該追高嗎？四個現實風險先看清楚

分析人士指出，漲幅再驚人，這個賽道距離真正賺錢仍有相當距離，投資人進場前不能不看以下幾點：

第一，技術路線尚未收斂。目前超導、離子阱、中性原子、光量子等多種架構並存競爭，業界還沒有統一標準，加上量子電腦本質上並非要取代傳統運算，對於大量序列式的常規任務，量子優勢其實派不上用場，商業化普及恐怕還要等很久。

第二，估值與獲利嚴重脫節。多數純量子概念股仍處在燒錢換成長的階段，距離損益兩平還有距離。例如 Quantinuum (QNT-US) 市銷率高達 81.92 倍，GF 評分僅 12 分（滿分 100 分），獲利能力指標僅 1 分（滿分 10 分）。 Infleqtion 同樣處於虧損狀態（每股盈餘為負 1.54 美元）。

第三，這是一場政策行情，波動風險不能低估。整波漲勢幾乎完全建立在政策消息之上，一旦後續執行進度落後預期，或是沒有新的催化劑接棒，股價回吐的速度恐怕會和上漲一樣快。

第四，大盤氛圍其實並不友善。同一天費城半導體指數重摔逾 6%，記憶體與光通訊供應鏈全線挨打，說明量子股的強勢純粹是個別主題發酵，並非市場整體風險偏好回升。

分析人士建議：

若是 短線操作者 ，目前股價已大致反映政策利多，此時追高的風險報酬比並不划算，較務實的做法是緊盯後續配套措施落地的速度，並嚴守停損紀律。

，目前股價已大致反映政策利多，此時追高的風險報酬比並不划算，較務實的做法是緊盯後續配套措施落地的速度，並嚴守停損紀律。 若是 著眼長期布局 的投資人，與其直接押注尚未獲利的純量子公司，不如優先考慮像 IBM 這類本業穩固、現金流健康的綜合型企業，把量子當成既有業務的加分題，而非賭注本身。

的投資人，與其直接押注尚未獲利的純量子公司，不如優先考慮像 IBM 這類本業穩固、現金流健康的綜合型企業，把量子當成既有業務的加分題，而非賭注本身。 若仍想參與純量子概念股，雖然 Infleqtion、Quantinuum 等公司技術方向明確，但獲利路徑尚不清晰，估值包含極高預期。建議僅小比例配置，並做好長期持有的心理準備。

分析人士認為，投資人接下來需要持續追蹤幾個指標，包括