晶片股血洗！那指蒸發1兆美元 專家激辯：AI泡沫將破裂還是「最佳買點」？

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-24 10:35

週二（23 日）全球股市出現劇烈震盪，以美國與亞洲科技股為首的晶片相關個股遭到大舉拋售，投資人在半導體類股近一個月狂飆之後紛紛獲利了結，引發市場一片獻血。

晶片股血洗！那指蒸發1兆美元。(圖：REUTERS/TPG)

根據《Business Insider》報導，晶片重鎮南韓股市暴跌 10%，SK 海力士與三星電子領跌；美股方面，美光科技 (MU-US) 、超微半導體 (AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 股價開盤後一度暴跌 6%，那斯達克 100 指數市值一度蒸發逾 1 兆美元。

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以下是一些市場頂級評論員對此拋售潮的看法：

華爾街資深策略師 Jim Paulsen：若跌破前低 恐有更大跌勢

華爾街資深策略師、Leuthold 集團前首席策略師 Jim Paulsen 警告，若標普 500 科技類股跌破前波低點，科技板塊將遭受更大打擊，意味還有約 3% 的下跌空間，可能回測 6 月初低點。

他指出，近期 AI 概念股的賣壓從歷史角度來看相當罕見，相較於網路泡沫時期僅出現一輪大規模賣壓後整個交易就崩盤，這次情況更值得留意。

Paulsen 近月來多次提出警訊，包括科技與成長股與大盤其他類股之間的分歧持續擴大。他形容，眼看著一度炙手可熱的當紅股票如今變得無人問津，景象相當令人震撼。

Piper Sandler 首席市場技術分析師 Craig Johnson：大盤須創新高才能延續動能

Piper Sandler 首席市場技術分析師 Craig Johnson 表示，晶片股先前漲勢呈現「拋物線式」上漲格局，回調在所難免。

他認為這波賣壓屬於市場領漲股輪動擴散的一環，但如果市場無法盡快創下新高，晶片股的反彈可能有限。

Johnson 表示，如果接下來幾週大盤未能突破新高，逢低承接的買盤就會迅速退場，因此市場需要確認能再創新高。

他也提醒，投資人不該忘記半導體股本質上仍是循環性產業，而非永續成長產業，但目前市場卻把它當成永續成長股在炒作。

摩根士丹利 Andrew Slimmon：這次回檔「健康」

摩根士丹利投資管理資深投資組合經理人 Andrew Slimmon 則持較正面看法，認為鑒於 AI 交易已過度擁擠，這波修正其實對市場有益。

他在週二（23 日）指出，這次受傷最重的正是 AI 概念受益最大的個股，反映出市場動能交易者的情緒氛圍。

Slimmon 表示，這對市場是好事，因為大家最不希望看到的就是過度亢奮最終以崩盤收場。

他補充說，這波回檔也為想增加科技股與晶片股部位的投資人提供了進場機會，因為該產業的獲利表現依然相當強勁。

eToro 美國投資與選擇權分析師 Bret Kenwell：「完美風暴」式賣壓 弱勢恐延續數週

Kenwell 表示，鑑於晶片股近期漲勢過於猛烈，整個族群已經進入適合出現回檔的「完美風暴」階段。

他指出，隨著市場資金持續在不同族群間輪動，科技股的疲弱走勢可能還會持續數週。

Kenwell 表示：「聯準會（Fed）釋出的訊息比市場預期更偏向鷹派，但這一點目前似乎被市場忽略了。因此，我認為接下來幾週市場可能會稍微喘口氣、暫時休息一下。」

他認為，在資金輪動及貨幣政策不確定性的影響下，市場短期內可能進入整理階段，而非持續單邊上漲。

嘉信理財 Joe Mazzola：晶片股正接受「壓力測試」

嘉信理財交易與衍生性商品策略主管 Joe Mazzola 在報告中指出，投資人需觀察這波漲勢能否擴散至晶片股以外的個股，才能判斷這只是正常回檔，還是更嚴重的趨勢反轉。

他寫道，從目前情況看來，這較不像是全面性的宏觀恐慌，更像是一個過度擁擠的領漲族群在經歷一段強勢上漲後接受壓力測試，也可能代表 AI 與記憶體驅動的這波強勢行情正在進行重置。除非賣壓進一步擴散，否則目前還不能說是全面性的市場崩跌。

Wedbush 分析師 Dan Ives：賣壓正是進場時機

Dan Ives 是市場上最看好科技股的分析師之一。他表示，週二市場出現的大幅下跌，反而為投資人提供了布局科技股的絕佳機會。

Ives 指出，根據該公司近期對亞洲晶片產業以及整體 AI 需求的調查，過去幾個月來並未看到任何「防線出現裂痕」的跡象。他並強調，Wedbush 對於市場上的「AI 贏家股」仍維持高度看多的立場。

Ives 在週二發布給客戶的報告中寫道：「我們認為，韓國綜合股價指數（KOSPI）的下跌，只是在今年已大漲近 100% 之後的一次正常回檔與喘息。」

他進一步表示，SK Hynix 市值超越 Samsung Electronics，具有相當大的象徵意義，也讓部分投資人開始擔心記憶體晶片產業已經過熱。不過，Wedbush 對此並不認同。

Rosenberg 研究公司創辦人 David Rosenberg：散戶是否願意逢低買進仍是未知數

知名經濟學家、Rosenberg 研究公司創辦人 David Rosenberg 在週二的客戶報告中形容，晶片股正經歷一輪「劇烈」的了結賣壓。

他指出，目前仍不確定美國散戶投資人是否會再次進場逢低買進，因為美國家庭目前持有股票的比重已處於歷史高點。