美股恐跌近40%？經濟學家警告：巨型IPO抽資效應恐使股市蒸發1兆美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-23 13:04

SpaceX(SPCX-US) 近期完成的鉅額首次公開募股（IPO），加上市場預期人工智慧（AI）巨頭 OpenAI 與 Anthropic 可能跟進掛牌，正讓多位經濟學者拉起警報，認為這波罕見的巨型 IPO 熱潮，可能讓美股下跌近 40%。

經濟學家警告：巨型IPO抽資效應恐使股市蒸發1兆美元。(圖：REUTERS/TPG)

根據《MarketWatch》報導，哈佛大學經濟學家 Xavier Gabaix 在一次訪談中解釋，其中一個原因是，IPO 通常代表資金從市場中被抽走。

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也就是說，已上市公司的投資人會賣出股票，以購買 IPO 新股，而這些賣出所得的資金，則流向新上市公司，用於其未來成長投資，或是流向希望套現的創辦人。

根據 Gabaix 的說法，若要讓 IPO 不對股市構成偏空影響，唯一的情況是募得的全部資金都來自股市以外，例如海外資金或債券投資人，在這種情況下，對股市的影響才會是中性。

Gabaix 與芝加哥大學學者 Ralph Koijen 的研究發現一項驚人的乘數效應：股市每流出 1 美元資金，整體市值便會因此縮水達 5 美元。

以此計算，若 SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 三家公司合計募資規模達 2,000 億美元（此數字指實際募得資金，而非掛牌後市值），其連鎖效應可能導致美股總市值蒸發高達 1 兆美元。

哈佛商學院教授 Malcolm Baker 則從投資人情緒角度提出警告。他指出，IPO 發行量激增，往往反映華爾街的非理性繁榮情緒，而此類過度樂觀氛圍之後，股市表現幾乎總是低於平均水準。

他舉例，美國史上股票發行規模的前幾次高峰分別出現在 1929 年與 2000 年，後續發生的事，市場記憶猶新。

投資顧問機構 GMO 的研究進一步提供統計佐證。該研究透過觀察「單月 IPO 總規模占整體股市總市值的比例」來衡量其影響，結果發現當該比例每上升 1 個百分點時，未來 12 個月的股市報酬率平均會下降約 7.5%。

本文作者比對歷年 IPO 總募資規模與股市後續 10 年報酬率的數據，也得出類似結論。

若以 GMO 的研究模型推算今年情勢，結果令人憂心。SpaceX 已完成的 IPO，加上市場預估 OpenAI 與 Anthropic 未來掛牌的規模，合計約占美股總市值的 5% 左右。