鉅亨網新聞中心 2026-06-23 14:10

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近期在一場訪談中描繪了他對人工智慧（AI）產業未來十年發展的整體判斷。他核心觀點是：全球正在經歷一場規模可能超越工業革命的基礎建設浪潮，而這場建設的中心，正是他所稱的「AI 工廠」。

AI將超越工業革命？輝達黃仁勳解析AI工廠與代理AI崛起。(圖：REUTERS/TPG)

黃仁勳指出，兩、三年前外界認識的 ChatGPT，主要能力仍停留在資訊形式的轉換，例如文字轉文字、文字轉圖像。這個階段普遍被稱為生成式 AI。

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但他強調，生成式 AI 真正的價值並不止於轉換，而是為「思考」鋪路。當系統能夠生成語言，便具備了內部推理、逐步分析與解決問題的基礎。

更進一步，AI 也開始能夠生成「控制指令」，操作瀏覽器、表格、設計軟體等數位工具。黃仁勳預期，這類能力未來將延伸至實體機械系統。當 AI 指揮的對象是機械，它就是機器人；當指揮對象是配有方向盤的載具，它就是自動駕駛車輛。

如今，AI 已進入「代理」（AI agent）階段，不只是理解資訊，而是能推理、執行任務、完成具體工作。

黃仁勳認為，這正是 AI 商業價值真正爆發的關鍵轉折點，市場願意為「完成的工作」付費，而非單純為「展現智慧」付費。

他也將視角拉高到整個運算產業的層面。他觀察到，過去六十年的電腦運作模式本質上是「檢索式」的，資料先被寫入、儲存，需要時再被取回，這也是「資料中心」一詞的由來。

然而 AI 的運作方式截然不同。每一次使用者提供上下文與問題，系統都會重新推理並當場生成答案，而非從資料庫中原樣取出既有內容。

黃仁勳認為，這代表運算正從「檢索」轉向「生成」。未來的文字、圖像、影音與廣告內容，將越來越多是即時生成，而非預先儲存後調用。他表示，輝達打造的正是支撐這類即時生成需求的大型運算系統。

服務對象從十億人到百億 AI 代理

談到市場規模，黃仁勳提出一個值得關注的視角轉換：現今全球約有十億人使用網路服務，但未來接入網路的將不只是人類，還包括數量龐大的 AI 代理。

這些 AI 代理彼此溝通協作，企業內部的自動化流程、自動駕駛車輛、機器人、甚至製造系統與建築，都可能成為 AI 代理網路的一部分。

他將這種發展類比為歷史上兩次重大基礎建設浪潮電網與網際網路，認為智慧運算基礎設施接下來也會以類似方式包覆整個世界。

在他的描述中，AI 工廠所生產的本質是「token」，這些數字經過組合可轉化為語言、數學、生物學、氣候模型、機器人控制指令等各種形式的智慧成果。

產業結構：五個層次的投資機會

黃仁勳將整個 AI 產業比喻為一個五層架構:

能源層：核能、風能、太陽能、氫能等，被視為能源產業多年來最大的成長機會之一。 運算硬體層：晶片、伺服器、網路交換設備、矽光子等。 基礎設施層：土地、電力、機房、資金與資料中心營運，目前這些資源都相對稀缺。 模型層：大型語言模型開發商，例如 OpenAI、Anthropic。 應用層：將 AI 落地應用於金融、法律、會計、物流、製造等具體場景。

他特別強調，AI 的學習對象不限於語言，只要某種事物具有穩定結構與可預測的關係，例如蛋白質、基因、人體構造、物理現象，AI 都有機會學習其規律。

換言之，語言模型只是整個 AI 產業的一部分，涵蓋實體世界與生命科學的應用市場規模可能遠大於外界目前的認知。

回應「AI 威脅論」

針對外界常見的 AI 末日敘事，即將 AI 比擬為科幻電影中的毀滅性威脅，黃仁勳直言這類說法並不嚴謹。

他認為，AI 終究是電腦與軟體系統的延伸，如果完全無法被理解，工程團隊也不可能持續年復一年地改進其表現。

他指出，真正需要擔心的不是 AI 本身，而是「懂得運用 AI 的人」。換句話說，個人面臨的競爭壓力主要來自其他更善於運用 AI 工具的人，而非 AI 本身取代人類。

他同時肯定 AI 安全研究的重要性，指出近年在事實核查、推理可靠性與安全防護機制上已有顯著進展。

工作會被重塑，而非單純消失

對於「AI 將消滅工作」的論調，黃仁勳亦表達了明確的不同意見。

他認為關鍵在於區分「職業」與「任務」。一份工作所包含的具體執行動作，不等於這份工作存在的核心價值。

他以放射科醫師為例。多年前曾有預測認為，電腦視覺技術成熟後將取代這個職業，但實際情況是，影像辨識技術全面導入診療流程後，放射科醫師的需求反而上升，原因在於效率提升讓醫療機構能夠服務更多病患，進而需要更多專業人力參與診斷與協作。

軟體工程師、企業經理人等職業也呈現類似邏輯。AI 改變了執行細節，但職業背後判斷、創造與解決問題的核心價值並未被取代。

黃仁勳進一步預測，許多職業可能因 AI 而從「執行者」升級為「更高層次的專業服務提供者」，例如水管工可能參與系統設計，木工可能涉入空間規劃。