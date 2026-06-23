可口可樂公司(KO-US)正與美國國稅局(IRS)針對一筆高達200億美元的稅務爭議展開激烈的法律鬥爭，此案目前已進入邁阿密聯邦上訴法院，成為全球跨國企業關注的焦點。這場長達數年的糾紛核心在於「轉讓定價」(transferpricing)，即跨國企業如何透過內部關聯交易，將利潤在海外子公司與美國母公司之間進行分配。爭議起源與法律攻防爭議可追溯至2007年至2009年的稅務申報。可口可樂主張，其營運一直遵循1996年與IRS達成的一項協議，該協議允許公司採用「10-50-50」模式分配利潤：讓海外供應商保留10%的銷售額，剩餘利潤則由美國母公司與海外子公司平分。然而，IRS指控可口可樂透過偏低的授權費，將大量利潤轉移至低稅率的海外地區，並強調1996年的協議僅溯及既往，並不代表公司在未來年份擁有稅務豁免權。巨額財務風險與市場影響美國稅務法院已於2020年裁定IRS勝訴。為避免利息持續攀升，可口可樂在2024年底已支付約60億美元的稅款與利息。若上訴失利，計入至2025年的潛在稅務曝險總額將突破200億美元。目前市場對此案反應兩極。看空方指出，可口可樂目前僅計提約4.93億美元的稅務撥備，若最終敗訴，現有撥備將嚴重不足，甚至可能被迫舉債以支付稅款。看多方則寄望於上訴法院能推翻原判，讓公司收回已繳納的60億美元。行業風向標意義此案被視為跨國企業無形資產收入分配的標杆案例。若IRS最終獲勝，將強化其對科技巨頭(如Meta)及大型制藥企業(如安進)類似利潤轉移架構的審計力度。