鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-23 12:00

根據道瓊市場數據，在這個由 30 檔股票組成的指數中，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 今年以來的表現竟排名最後。截至目前，輝達股價今年僅上漲 14%，另一家晶片巨頭博通 (Broadcom)(AVGO-US) 則以 15% 漲幅排名倒數第二。

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費城半導體指數今年迄今已累計上漲 106%，有望創下史上最佳上半年表現。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，當 GPU 仍是 AI 基礎建設最大的瓶頸時，輝達一直是「AI 題材交易的領頭羊」。但隨著 AI 發展持續推進，市場已出現其他新的瓶頸。

Luria 表示，輝達「仍然是 AI 建設浪潮中最重要的公司。」但他認為，投資人如今在其他半導體公司身上「看見更大的優勢，並認為這些公司的價值尚未完全反映在股價之中。」

長期看空輝達的 Seaport Research 分析師 Jay Goldberg 則表示，目前的股價表現符合他長期以來的觀點，「輝達表現落後，是因為同產業其他公司仍有更大的上漲空間。」

他進一步指出，「輝達的規模已經大到難以持續大幅超越市場預期，股價進一步大漲的能力也變得有限。」

以今年漲幅排名來看，費半指數中最大贏家包括美光 (Micron Technology)(MU-US) 上漲 324%、英特爾 (Intel)(INTC-US) 上漲 282%、安謀 (ARM-US) 上漲 273%、邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 上漲 262%。

其中，美光今年獲利大幅飆升。分析師預估，公司本周稍晚公布截至 5 月一季財報時，調整後每股盈餘 (EPS) 將較去年同期暴增約 1,000%。獲利大幅成長的主要原因在於記憶體晶片價格持續上漲。

至於英特爾，今年上半年的強勢表現延續了去年底以來漲勢。自美國政府入股以來，公司股價表現持續改善。過去 12 個月，英特爾股價已累計上漲超過 560%，主要受惠於白宮支持、晶圓製造進展及 CPU 業務動能增強。