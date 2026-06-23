AI最終贏家不是OpenAI或Anthropic？專家點名「這兩家公司」才是最大受益者
鉅亨網編譯莊閔棻
隨著 OpenAI、Anthropic 等業者今年傳出可能掛牌上市的消息，市場對「AI 最終贏家」的討論愈發熱烈，討論究竟是晶片大廠、還是模型開發商會勝出。對此，科技投資專家、《Tech Money》一書作者 Igor Pejic 近日撰文表示，他認為像是 Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 這樣的科技巨頭才是 AI 競賽中更穩健的選擇。
根據《MarketWatch》報導，Pejic 表示，投資人只要了解通往 AI 經濟的兩條道路，就能贏得這場競賽的大部分勝利，一條是追求技術上的絕對領先，另一條則是著眼於大規模商業化部署，而科技最終選擇哪條路，將決定各層面的贏家。
他認為，每項新科技發展到一定階段，投資人都必須面對一個核心問題：究竟該繼續押注下一次技術突破，還是轉向押注大規模普及？
對 AI 產業而言，儘管市場對現有 AI 能力的需求似乎永無止盡，但「幻覺」問題，也就是 AI 模型在缺乏明顯破綻的情況下捏造資訊，仍是揮之不去的隱患，使 AI 操作的可靠性大打折扣。
正因如此，目前的 AI 仍只能扮演輔助角色，距離外界期待的「電腦自主運作」與真正具備行動力的「AI 代理」（AI agent）還有很長一段路。
無論是處理客戶問題、撰寫防火牆程式、提供法律意見，或是代為購物刷卡，沒有人會放心將這些高風險任務完全交給 AI 自主決定，人類仍須全程把關。
Pejic 認為，就是因為「幻覺」問題遲遲無法根除，美國多數科技公司目前仍將資源，包括資金、人才、高階晶片、電力，優先投入訓練更強大的尖端模型，而非擴大現有模型的使用規模。
這種「技術優先」的策略，在今年準備上市的 Anthropic、OpenAI，以及隨 SpaceX(SPCX-US) 一併計畫掛牌的 xAI 身上最為明顯。
Pejic 將這三家公司歸類為「AGI 優先」陣營，也就是以追求通用人工智慧（AGI）為核心目標。
所謂 AGI，是指 AI 在絕大多數智力任務上達到與人類相當的表現水準，不只是像現有模型那樣擅長翻譯或生圖等單一任務，而是真正具備類似人類的推理能力，能夠分辨自己「已知」與「未知」為真的事物，並理解不同程度的不確定性。
Pejic 強調，若企業要真正實現自主運作，終究繞不開 AGI 這道門檻；而現今眾多 AI 公司被賦予的高本益比估值，也唯有達成 AGI 才能真正獲得支撐。
至於 AGI 何時能實現、甚至是否能夠實現，目前市場上充斥各種預測時間表，但他認為這些都只是「瞎猜」，畢竟 AGI 需要類似 ChatGPT 問世那樣的全新突破時刻，無法單純靠現有技術逐步改良來推算時程。
Alphabet 與微軟：兩面押注的「混合戰略」贏家
值得注意的是，Pejic 認為，如果傳統 AI 持續透過擴大模型規模與運算能力來推進發展，Alphabet 將會是最大的受益者之一。而微軟則是堪稱運用「多線押注策略」的教科書級範例。
他表示， Alphabet 與微軟。兩者都採取了強大的「混合式策略」。Alphabet 旗下 DeepMind 的演算法實力，並不亞於 Anthropic、OpenAI 與 xAI，但若 AGI 遲遲未能實現，Alphabet 所承受的風險卻遠低於這些「孤注一擲」的對手。
Pejic 認為，在一個「傳統 AI 被廣泛擴散應用」的世界裡，Alphabet 將是贏家，畢竟它本身就是雲端巨頭，並在搜尋引擎、行動作業系統等眾多應用場景中坐擁主導地位，使 Gemini 能輕鬆嵌入各項服務。
至於微軟，則被 Pejic 形容為「如何同時多方下注」的教科書範例。在 AI 時代，Copilot 與 Azure 為企業導入 AI 提供了穩固基礎；同時，微軟不僅持有 OpenAI 的重要股權，也持續投入自家尖端 AI 模型的研發。
亞馬遜、Meta、蘋果：押注規模化部署
此外，即便整體氛圍仍偏向追逐尖端演算法，但 Pejic 認為美國市場本身也提供了多元的投資選擇，對於認為這場 AI 競賽最終將由「快速、大規模部署」而非「完美模型」決定勝負的投資人來說，其實不必轉向阿里巴巴 (09988-HK) 或百度集團 (09888-HK) 等中國業者。
Pejic 表示，幾家美國科技巨頭本身就已展現出押注大規模 AI 普及的策略方向，即便現有模型尚不完美。例如：
Pejic 最後提醒，科技產業中的分散投資，並不只是配置不同地區、市值規模或商業模式的企業而已。
無論是聚焦於 Alphabet 與微軟這類兼具多重優勢的混合型玩家，或是在投資組合中同時配置技術先驅與規模化推動者，精明的科技投資人都需要將多種可能的未來情境納入考量。
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