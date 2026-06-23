AI最終贏家不是OpenAI或Anthropic？專家點名「這兩家公司」才是最大受益者

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-23 13:00

隨著 OpenAI、Anthropic 等業者今年傳出可能掛牌上市的消息，市場對「AI 最終贏家」的討論愈發熱烈，討論究竟是晶片大廠、還是模型開發商會勝出。對此，科技投資專家、《Tech Money》一書作者 Igor Pejic 近日撰文表示，他認為像是 Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 這樣的科技巨頭才是 AI 競賽中更穩健的選擇。

專家點名Alphabet和微軟才是AI最終贏家。(圖：Shutterstock)

根據《MarketWatch》報導，Pejic 表示，投資人只要了解通往 AI 經濟的兩條道路，就能贏得這場競賽的大部分勝利，一條是追求技術上的絕對領先，另一條則是著眼於大規模商業化部署，而科技最終選擇哪條路，將決定各層面的贏家。

‌



他認為，每項新科技發展到一定階段，投資人都必須面對一個核心問題：究竟該繼續押注下一次技術突破，還是轉向押注大規模普及？

對 AI 產業而言，儘管市場對現有 AI 能力的需求似乎永無止盡，但「幻覺」問題，也就是 AI 模型在缺乏明顯破綻的情況下捏造資訊，仍是揮之不去的隱患，使 AI 操作的可靠性大打折扣。

正因如此，目前的 AI 仍只能扮演輔助角色，距離外界期待的「電腦自主運作」與真正具備行動力的「AI 代理」（AI agent）還有很長一段路。

無論是處理客戶問題、撰寫防火牆程式、提供法律意見，或是代為購物刷卡，沒有人會放心將這些高風險任務完全交給 AI 自主決定，人類仍須全程把關。

Pejic 認為，就是因為「幻覺」問題遲遲無法根除，美國多數科技公司目前仍將資源，包括資金、人才、高階晶片、電力，優先投入訓練更強大的尖端模型，而非擴大現有模型的使用規模。

這種「技術優先」的策略，在今年準備上市的 Anthropic、OpenAI，以及隨 SpaceX(SPCX-US) 一併計畫掛牌的 xAI 身上最為明顯。

Pejic 將這三家公司歸類為「AGI 優先」陣營，也就是以追求通用人工智慧（AGI）為核心目標。

所謂 AGI，是指 AI 在絕大多數智力任務上達到與人類相當的表現水準，不只是像現有模型那樣擅長翻譯或生圖等單一任務，而是真正具備類似人類的推理能力，能夠分辨自己「已知」與「未知」為真的事物，並理解不同程度的不確定性。

Pejic 強調，若企業要真正實現自主運作，終究繞不開 AGI 這道門檻；而現今眾多 AI 公司被賦予的高本益比估值，也唯有達成 AGI 才能真正獲得支撐。

至於 AGI 何時能實現、甚至是否能夠實現，目前市場上充斥各種預測時間表，但他認為這些都只是「瞎猜」，畢竟 AGI 需要類似 ChatGPT 問世那樣的全新突破時刻，無法單純靠現有技術逐步改良來推算時程。

Alphabet 與微軟：兩面押注的「混合戰略」贏家

值得注意的是，Pejic 認為，如果傳統 AI 持續透過擴大模型規模與運算能力來推進發展，Alphabet 將會是最大的受益者之一。而微軟則是堪稱運用「多線押注策略」的教科書級範例。

他表示， Alphabet 與微軟。兩者都採取了強大的「混合式策略」。Alphabet 旗下 DeepMind 的演算法實力，並不亞於 Anthropic、OpenAI 與 xAI，但若 AGI 遲遲未能實現，Alphabet 所承受的風險卻遠低於這些「孤注一擲」的對手。

Pejic 認為，在一個「傳統 AI 被廣泛擴散應用」的世界裡，Alphabet 將是贏家，畢竟它本身就是雲端巨頭，並在搜尋引擎、行動作業系統等眾多應用場景中坐擁主導地位，使 Gemini 能輕鬆嵌入各項服務。

至於微軟，則被 Pejic 形容為「如何同時多方下注」的教科書範例。在 AI 時代，Copilot 與 Azure 為企業導入 AI 提供了穩固基礎；同時，微軟不僅持有 OpenAI 的重要股權，也持續投入自家尖端 AI 模型的研發。

亞馬遜、Meta、蘋果：押注規模化部署

此外，即便整體氛圍仍偏向追逐尖端演算法，但 Pejic 認為美國市場本身也提供了多元的投資選擇，對於認為這場 AI 競賽最終將由「快速、大規模部署」而非「完美模型」決定勝負的投資人來說，其實不必轉向阿里巴巴 (09988-HK) 或百度集團 (09888-HK) 等中國業者。

Pejic 表示，幾家美國科技巨頭本身就已展現出押注大規模 AI 普及的策略方向，即便現有模型尚不完美。例如：

亞馬遜 (AMZN-US) 透過雲端事業 AWS 將多種模型商業化，同時把自家 AI 能力用於購物助理 Rufus；

Meta(META-US) 則運用 Llama 模型優化廣告投放精準度；

蘋果 (AAPL-US) 則選擇不直接與通用型 AI 正面競爭，而是希望透過其作為平台「守門人」的地位，待 AI 使用量真正爆發後再從中獲利。

Pejic 最後提醒，科技產業中的分散投資，並不只是配置不同地區、市值規模或商業模式的企業而已。