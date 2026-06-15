鉅亨網編譯段智恆 2026-06-15 20:10

中國知名社群平台小紅書 (Xiaohongshu) 傳出將推進上市計畫。根據知情人士透露，小紅書正準備最快於本月底向香港交易所秘密遞交首次公開發行 (IPO) 申請，若順利推進，可能成為近年來香港規模最大的科技股上市案之一。

知情人士表示，總部位於上海的小紅書目前正與顧問團隊合作籌備上市事宜。不過相關討論仍在進行中，包括募資規模、上市時間及公司估值等細節尚未最終拍板，因此計畫仍有變數。

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被外界譽為「中國版 Instagram」的小紅書成立至今已 13 年，從早期分享海外購物心得的平台，逐步發展成集社群、短影音、內容推薦與電商功能於一身的生活方式平台，並成為中國年輕族群最具影響力的社群媒體之一。近年來，小紅書與字節跳動 (ByteDance) 旗下抖音 (Douyin) 在流量與用戶黏著度方面展開激烈競爭。

去年 TikTok 一度面臨美國禁令風險期間，海外版小紅書 RedNote 更意外吸引大量美國用戶湧入，使其國際知名度顯著提升。

報導指出，投資人近年持續敦促小紅書上市，認為目前正值最佳時機。今年以來，香港資本市場明顯回溫，科技企業 IPO 受到投資人熱烈追捧，包括 AI 新創 MiniMax 及晶片業者壁仞科技 (Biren Technology) 等科技公司均獲市場高度關注。不過隨著生成式 AI 應用快速崛起，也為小紅書這類既有社群平台帶來新的競爭壓力，可能影響未來流量與商業模式發展。

儘管今年 IPO 市場焦點大多集中在 AI 模型與硬體領域，但小紅書仍被視為中國最具代表性的網路科技企業之一。其上市計畫備受市場期待，也反映投資人對中國消費網路與社群經濟發展前景仍抱持高度興趣。

根據彭博先前報導，小紅書在 2024 年最新一輪融資中的估值約為 170 億美元，而去年 9 月一筆次級市場交易更將其估值推升至 310 億美元。公司並向股東表示，預期 2025 年獲利可望達到約 30 億美元。