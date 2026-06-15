鉅亨網編譯段智恆 2026-06-15 19:46

美國媒體集團福斯公司 (Fox Corp)(FOXA-US) 周一 (15 日) 宣布，將以現金加股票方式收購串流平台業者 Roku，交易總價值約 220 億美元。福斯集團希望透過結合自身的新聞與體育內容優勢，以及 Roku(ROKU-US)龐大的串流用戶基礎，加速向數位媒體轉型，並強化廣告業務競爭力。

福斯集團斥資220億美元收購Roku 搶攻串流與數位廣告市場(圖：REUTERS/TPG)

根據雙方公布的協議，福斯集團將以每股 160 美元價格收購 Roku，較 Roku 上個交易日收盤價溢價約 11.4%。消息公布後，福斯集團盤前股價下跌逾 12%，而 Roku 股票則漲近 2.6%。

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隨著觀眾持續從傳統有線電視轉向串流平台，媒體產業正面臨結構性轉變。福斯集團長期以來仍高度依賴有線電視業務，包括新聞頻道與體育轉播等核心資產。透過此次收購，福斯集團將直接接觸 Roku 超過 1 億戶串流家庭用戶，進一步擴大數位廣告布局，並降低對傳統付費電視發行模式的依賴。

分析師指出，福斯集團旗下免費串流平台 Tubi 與 Roku 經營的 The Roku Channel 若完成整合，有望打造美國串流市場的重要新勢力。摩根大通分析認為，兩大平台結合後，將在整體電視觀看市場占據更具影響力的地位，進一步提升廣告變現能力。

事實上，有外媒上周已報導，Roku 正評估包括整體出售在內的多項策略選項，原因在於市場對其龐大串流用戶群與廣告平台表現出濃厚興趣。此次交易也反映傳統媒體業者正透過併購加速布局串流與數位廣告市場。

兩家公司表示，交易完成後，合併後企業將成為美國第三大電視媒體業者，以整體收視占比計算僅次於市場領先同業。根據協議，福斯集團現有股東將持有合併後公司約 73% 股權，Roku 股東則持有約 27%。