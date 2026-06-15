鉅亨網編譯段智恆 2026-06-15 20:30

SpaceX(SPCX-US) 首次公開發行 (IPO) 首日飆漲近兩成，但對許多搶到承銷股票的散戶來說，眼前卻出現一道兩難選擇：如果急著獲利了結，可能失去未來參與熱門 IPO 的資格；若選擇繼續持有，又得承擔股價波動風險。

根據《路透》報導，美國多家券商平台針對 IPO 股票設有「翻轉交易」(Flipping) 限制，也就是投資人在上市後短時間內賣出股票。包括 Fidelity(FNF-US)、羅賓漢 (HOOD-US)、E*TRADE 與 SoFi(SOFI-US) 等平台，均要求散戶持有股票 15 至 30 天不等，若違反規定，可能遭到數個月至永久禁止參與未來 IPO 的處分。

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SpaceX 上周五正式在那斯達克掛牌，股價盤中一度大漲 30%，終場仍收漲 19%，報 160.95 美元。對不少投資人而言，首日即出現可觀獲利，但若透過上述券商取得承銷配售股票，過早賣出可能面臨懲罰。

相較之下，大型避險基金與資產管理公司受到的限制則明顯較少。許多機構投資人可直接在上市首日出售股票，享受所謂的「IPO Pop」行情，也就是新股上市後短期內因市場追捧而出現的漲幅。

美國佛羅里達大學 IPO 研究專家 Jay Ritter 表示，券商對散戶設置翻轉交易限制相當普遍，但對於能為投資銀行帶來大量業務與手續費收入的大型客戶，往往會有不同待遇。「如果避險基金對銀行夠重要，他們幾乎可以做任何事。」

散戶面臨持股限制 機構投資人享有彈性

這種差異在 SpaceX IPO 中特別受到關注，原因在於此次散戶參與程度遠高於一般大型 IPO。知情人士透露，最終配售結果中，散戶投資人取得約 20% 的股份，避險基金約 10%，其餘 70% 則分配給長線機構投資人。

《路透》引述一名獲得約 3 億美元配售額度的資產管理業者指出，其持股並未受到翻轉交易限制，甚至計畫在上市後迅速賣出，利用市場需求獲利後將資金返還給客戶。

對散戶而言，情況則完全不同。若在限制期間內出售持股，未來可能被排除在熱門 IPO 之外，包括 OpenAI、Anthropic 等備受市場期待的新創企業未來若上市，也可能失去認購資格；但若選擇持有，又可能錯失鎖定獲利的最佳時機。

目前各家券商規定不盡相同。Fidelity 要求客戶持有至少 15 天，違規者可能從 6 個月禁止參與 IPO 一路升級至永久封鎖。Robinhood 則採 30 天限制，違規後暫停參與 IPO 兩個月。SoFi 與 E*TRADE 同樣要求持有 30 天，其中 SoFi 若三度違規，將永久失去 IPO 申購資格。

指數納入效應成關鍵 大戶可望率先獲利出場

美國金融業監管局 (FINRA) 將 IPO 上市 30 天內賣出股票定義為翻轉交易，但法規本身並未禁止此行為。目前相關限制主要由承銷商與券商自行制定，理由是避免大量短線賣壓衝擊股價，維持新股上市後的穩定表現。

此外，大型 IPO 往往在上市後數天至兩周內被納入主要股票指數，例如追蹤 CRSP 指數的先鋒 (Vanguard) 基金最快可於上市五個交易日後納入新成分股，而那斯達克 100 指數也可能在兩周內完成納入程序。由於追蹤指數的 ETF 與基金必須被動買進相關股票，因此將形成可預期的新增需求。