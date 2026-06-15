鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-15 19:01

Google(GOOG-US) 今 (15) 日指出，孵創計畫邁入第三屆，並擴大挹注 Google 各部門資源，鎖定兩大核心面向，包括提供實戰技術與基礎建設資源，以及引導團隊在創業初期將全球化視野注入產品設計，助力台灣新創加速 AI 應用落地，並拓展國際市場。

第三屆Google孵創計畫鎖定兩大核心，助力台灣新創加速AI應用落地。(圖：Google提供)

Google 表示，AI 概念轉化為商用產品過程中，新創團隊通常面臨技術與成本的雙重關卡。為協助 AI 新創團隊，透過 Google Cloud AI 計畫提供最高 35 萬美元的 Google Cloud 抵免額，減輕新創在模型訓練與代理式 AI 開發上的預算壓力，同時 Google 工程師與 AI 專家也會參與陪跑，導入 Gemini Enterprise Agent Platform 與 Gemini 原生架構。

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除技術端支援，Google 也致力縮短 AI 研發與產業實務間的距離，與 SparkLabs Taiwan、StarFab、Muse Builder 等夥伴緊密合作，引導新創進入零售、製造、醫療等產業現場進行概念驗證 (PoC)，協助 AI 應用解決真實的產業問題。

為協助新創對接國際市場，Google 表示，孵創計畫提供 Market Finder 等 Google 獨家的全球搜尋數據與市場分析工具，協助團隊在摸索期快速掌握目標市場的法規環境、競爭態勢與客群輪廓，為跨境布局做好精準的戰略定位。