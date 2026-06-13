鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-13 14:12

《路透》週五（12 日）引述 兩位知情人士指出，南韓記憶體晶片巨頭 SK 海力士正計畫選擇那斯達克作為美股上市地點，最快將於今年 8 月正式掛牌。

據悉，SK 海力士今年 3 月已悄然向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交上市申請，計畫募資規模高達 140 億美元。知情人士透露，SEC 最快可能於 6 月 22 日當週批准該公司的美國存託憑證（ADR）上市申請。

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SK 海力士此次赴美上市的市場背景頗為亮眼。該公司今年股價已累計暴漲約 220%，市值於今年 5 月正式突破 1 兆美元。

分析指出，SK 海力士最終選擇那斯達克，而非傳統藍籌股雲集的紐約證券交易所，背後有兩項關鍵考量。

分析師指出，SK 海力士在評估上市地點時，極可能參考了同為記憶體晶片廠、同掛牌那斯達克的美光科技 (MU-US) 今年約 248% 的驚人漲幅，遠超那斯達克綜合指數約 11% 的整體表現。

其二，被動資金的虹吸效應。 美銀證券高級分析師 Kim Sunwoo 表示，被動投資基金在全球資金流向中的佔有率已超越主動型基金，且相當大比例集中流入那斯達克掛牌股票，使其對希望擴大投資者基礎的科技公司而言格外具有吸引力。

一旦 SK 海力士完成上市，即可自動被納入大量科技主題指數與 ETF 的追蹤標的，帶來持續穩定的被動資金挹注。

SK 海力士是全球第二大記憶體晶片製造商，同時也是輝達 (NVDA-US) 的核心供應商，在 AI 伺服器所需的高頻寬記憶體（HBM）晶片領域占據主導地位。這一戰略定位，使其成為本輪 AI 熱潮最直接的受惠者之一。

據《路透》稍早報導，基於強勁的 AI 需求，以及該公司在記憶體晶片市場的競爭優勢，SK 海力士在推進美股上市計畫過程中，已收到市場「極為積極」的回饋。

分析稱，SK 海力士此次赴美掛牌，目標明確，正式為了擴大全球投資人基礎，提升在國際資本市場的品牌能見度。

值得關注的是，就在 SK 海力士宣布選擇那斯達克的同一天，億萬富翁馬斯克旗下的太空探索與 AI 公司 SpaceX(SPCX-US) 也在那斯達克正式開始交易。