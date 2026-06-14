廉價低質「迪卡儂」流向全中國 有店鋪日發上千單 貨倉已被查封

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-14 11:03

近期抖音博主「H 先生小韓哥」發布多條打假影片，直指一些電商平台上大量商家售賣迪卡儂假貨。

迪卡儂官方客服表示，迪卡儂在電商平台僅有迪卡儂官方旗艦店這一家店鋪，其餘均為非官方授權店鋪。（圖：藍鯨新聞）

為驗證產品真偽，該博主將線下專櫃購買的正品衝鋒衣與兩家非官方店鋪購買的樣品進行對比，結果發現：網售衣服拉鏈起膠嚴重，面料存疑，產品標注為 100% 聚酯纖維，但實測材質為錦綸，防水性能不符合國標要求，整體做工粗糙，細節瑕疵明顯。該博主還出具多份檢測報告，證實所購產品為山寨假貨。

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據《藍鯨新聞》14 日（周日）報導，有用戶舉報，他在一家名為「探險紀元運動戶外專營店」的店鋪購買的迪卡儂產品確實品質有問題。

該消費者展示了購買的多件產品，其中一雙迪卡儂運動鞋在得物 APP 平台上的鑑定結果為「不符合正品特徵」，鑑定師指出該產品為仿品，外觀多處部位與正品標準不符。

為驗證差異，該消費者特意在迪卡儂官方旗艦店購買了一雙同款正品進行對比，發現多處明顯差異：產品水洗標簽字體模糊、排版凌亂，而正品字體光滑清晰；鞋底、鞋身材質也完全不同。

此外，大量消費者提供了衝鋒衣等多件產品的相關證據。從展示細節來看，這些產品不僅面料材質與正品不同，水洗標簽等多個關鍵部位也差異明顯，存在極大假貨嫌疑。

大量「李鬼」網店真假難辨 迪卡儂：從未授權任何第三方店鋪銷售

迪卡儂是法國體育用品品牌‌，也是全球知名體育用品零售商，‌旗下品擁有 Quechua（戶外）、Domyos（健身）等‌20 多個自有運動品牌‌，覆蓋 80 多種運動項目，主打‌高性價比‌和‌品類齊全。

針對其他網店銷售迪卡儂產品的情況，迪卡儂官方客服表示，迪卡儂在電商平台僅有迪卡儂官方旗艦店這一家店鋪，其餘均為非官方授權店鋪。品牌不會授權給任何第三方銷售，線下門市也全部為官方直營。

值得一提的是，迪卡儂表示，不會為非官方購買的產品提供檢測服務。

有店鋪日發上千單 貨倉已被查封

對劣質產品發貨地進行統計後發現，這些產品大多發源於河北南宮市、江蘇昆山市兩地。

江蘇昆山市店鋪（探險紀元運動戶外專營店）的具體發貨地為江蘇省蘇州市昆山市陸家鎮順鐵路 99 號 2 號倉庫，對應公司為昆山柒源體育用品有限公司。

《藍鯨新聞》記者在 6 月 10 日實地探訪昆山市店鋪，發現發貨地位於一個名為「威人科技產業園」的園區，昆山柒源體育用品有限公司位於其中一棟的 6 層。

目前整層辦公室已被昆山市市場監管局貼上了查封封條，但封條有明顯撕毀痕跡。

大門內裡面已無人辦公，整層辦公室凌亂不堪一片狼藉，庫存貨品散落一地，上面落滿灰塵。

在一周之前，這個名為「昆山柒源體育用品有限公司」的倉庫，還是每天向全中國輸送上千件「迪卡儂」商品的「快時尚流水線」。

知情人士透露，該店鋪因銷售大量劣質產品已被當地監管部門查封。該商家採取多店同步發貨模式，日發貨量高達上千單。由於貨源質量問題突出，消費者退貨量極大。