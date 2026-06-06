鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-06 21:40

半導體類股週五（5 日）普遍走弱，繼週四（4 日）重挫後，記憶體巨頭美光科技 (MU-US) 股價再度下跌 13.25%，收報 864.01 美元。投資人憂慮記憶體晶片漲價週期可能已近尾聲，甚至有分析師指出記憶體平均售價將在 2026 年中見頂，使市場情緒趨於保守。

分析師預警：記憶體晶片價格或2026年中見頂。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，市場最大焦點，在於記憶體晶片的漲價動能究竟能撐多久。華爾街多數分析師普遍預期，受 AI 強勁需求支撐，即便供給持續增加，供需缺口也要等到 2027 年中期前後才會明顯收斂。

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然而，雷蒙詹姆斯金融公司分析師 Kal Ackerman 提出截然不同的看法，為市場帶來警示。

他在最新研究報告中明確指出：「我們預計 DRAM 與 NAND 的平均售價將於 2026 年中見頂，」而兩類晶片的均價最快可能在明年初便出現連續季度下滑。

Ackerman 分析，價格見頂的壓力同時來自供給與需求兩端。

他表示，在供給端，中國廠商的崛起不容忽視。長鑫存儲與長江存儲正積極擴產；而在需求端，AI 伺服器對記憶體的大量採購固然帶動價格上漲，卻也使其他終端市場的採購意願下滑。

根據 Counterpoint Research 的數據，今年全球智慧型手機出貨量預計將下降約 14%。

這樣的失衡已引發美國產業界的高度關切。本週，九個美國貿易協會聯名致函美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），呼籲政府出面緩解記憶體晶片短缺問題。

信中強調：「AI 固然有望推動跨時代技術革新、鞏固美國科技領先地位，但也不能讓其餘實體產業因此遭受負面衝擊。」

記憶體產業素以強烈的景氣循環著稱，晶片價格見頂，往往是產業由多轉空的先行訊號。

不過，基於長期定價協議應能減輕此次影響，Ackerman 仍維持對美光「跑贏大盤」的評級。

從估值面來看，市場已在悄悄修正預期。根據 FactSet 數據，美光的預期本益比已從今年 4 月的 4.4 倍，急升至目前的 11.7 倍。

Ackerman 認為，這一估值水準已隱含市場對未來一至兩年合約均價增速放緩、毛利率下滑與產能過剩的提前定價。