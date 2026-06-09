鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周二 (9 日) 下挫，投資人持續拋售記憶體晶片股。該族群在上周 AI 概念股遭遇重挫時首當其衝，如今賣壓再度浮現。
美光股價周二收跌 1.4%，報 935.89 美元，盤中跌幅一度超過 4%，與前一交易日大漲 9.9% 形成對比。標普 500 指數則下跌 0.3%。
上周晶片大廠博通 (Broadcom)(AVGO-US) 發布的財測表現平平，促使投資人對 AI 概念股踩下煞車。
周二早盤，市場一度出現逢低承接買盤，資金重新流向動能股，但樂觀情緒很快消退。儘管近期波動加劇，美光股價今年以來仍累計大漲 216%，主要受惠於記憶體晶片需求強勁成長。
瑞銀 (UBS) 分析師 Nicolas Gaudois 周一在報告中表示，近期記憶體類股的拋售反而提供了「買進機會」。他維持對美光股票的買進評級，目標價為 1,625 美元。
Gaudois 寫道，「我們的產業調查顯示，需求仍有進一步上升空間，而非面臨下滑風險。這股動能很可能持續受到代理型 AI 需求推動。」
在記憶體族群中，這位分析師的首選是三星電子 (Samsung Electronics)，同時偏好 SK 海力士(SK Hynix)、鎧俠(Kioxia) 及南亞科技(2408-TW)。