鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-10 07:20

《巴隆周刊》報導，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周二 (9 日) 下挫，投資人持續拋售記憶體晶片股。該族群在上周 AI 概念股遭遇重挫時首當其衝，如今賣壓再度浮現。

美光股價周二收跌 1.4%，報 935.89 美元，盤中跌幅一度超過 4%，與前一交易日大漲 9.9% 形成對比。標普 500 指數則下跌 0.3%。

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上周晶片大廠博通 (Broadcom)(AVGO-US) 發布的財測表現平平，促使投資人對 AI 概念股踩下煞車。

周二早盤，市場一度出現逢低承接買盤，資金重新流向動能股，但樂觀情緒很快消退。儘管近期波動加劇，美光股價今年以來仍累計大漲 216%，主要受惠於記憶體晶片需求強勁成長。

瑞銀 (UBS) 分析師 Nicolas Gaudois 周一在報告中表示，近期記憶體類股的拋售反而提供了「買進機會」。他維持對美光股票的買進評級，目標價為 1,625 美元。