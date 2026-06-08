記憶體牛市未完！美光飆近10% 華爾街估DRAM、NAND缺貨到2028年底

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-09 06:30

《Marketwatch》報導， 美光科技 (MU-US) 股價週一 (8 日) 強勢反彈，狂飆近 10%，帶動整體記憶體族群同步走高。分析師認為，在 AI 浪潮帶動下，記憶體產業正進入全新階段，「記憶體交易仍然活力十足」。

美光飆近10% 華爾街估DRAM、NAND缺貨到2028年底 (圖：shutterstock)

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華爾街分析師認為，在人工智慧 (AI) 需求持續爆發、供給擴張受限以及長期供貨合約普及的帶動下，記憶體產業正迎來結構性轉變，未來數年獲利能力有望顯著提升。

Cantor Fitzgerald 分析師 C.J. Muse 在最新報告中指出，記憶體市場正處於重要轉折點，投資人必須重新評估這個傳統景氣循環產業是否已出現永久性的結構改變。

Muse 預估，DRAM 與 NAND 市場將從今年一路維持供不應求至 2028 年底。他指出，AI 資料中心建設持續擴張，加上代理式 AI(Agentic AI) 應用興起，推升 CPU 與記憶體需求同步成長，但供應端卻難以快速增加產能，形成長期供給缺口。

過去記憶體廠商擔心需求降溫，因此對擴產始終保持謹慎態度，然而隨著 AI 浪潮推動需求激增，市場缺貨情況持續，使供應商得以提高售價並維持高獲利水準。

更關鍵的是，下游客戶已逐漸接受記憶體價格將維持高檔的現實，開始透過長期供貨合約提前鎖定產能。Muse 預估，到今年底，DRAM 與 NAND 市場約有 50% 的位元 (bits) 產能將透過長約銷售，相關合約通常包含預付款與價格保障機制。

他表示，當記憶體廠商每季一開始就已有約半數產能透過長約鎖定後，未來價格形成機制與議價模式將出現根本性改變，進而提升整體產業的長期獲利能力。

Cantor Fitzgerald 預估，全球記憶體產業營收將於 2027 年達到 1.21 兆美元，其中 DRAM 市場規模約 8,500 億美元，NAND 市場約 3,600 億美元；到了 2028 年，整體市場規模可望進一步逼近 1.4 兆美元。

基於對產業前景的樂觀看法，Muse 將美光目標價上調至 1,500 美元，較上週五收盤價仍有約 74% 的上漲空間；SanDisk 目標價則調升至 2,900 美元，潛在漲幅達 86%。

Muse 表示，AI 正推動記憶體產業進入全新的發展階段，目前這波由 AI 驅動的記憶體多頭行情，可能仍處於中段階段，後續成長空間依然相當可觀。