鉅亨網編譯段智恆 2026-06-10 19:25

根據《CNBC》報導，美國總統川普周三 (10 日) 再度對伊朗發出強硬警告，稱德黑蘭當局拖延與美國達成協議的時間太久，「現在將不得不付出代價」，引發市場對中東衝突升級的擔憂，美股期貨盤前全面走低，油價則同步走揚。

截至台北時間周三晚間，標普 500 指數期貨下跌 0.95%，那斯達克 100 指數期貨下跌 1.41%，道瓊工業指數期貨重挫 449 點，跌幅約 0.9%。

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川普稍早在社群平台 Truth Social 發文表示，伊朗錯失了一項原本對其相當有利的協議，並暗示美方可能採取進一步行動。受此影響，西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲約 1.4%，報每桶 89.37 美元。

美伊緊張局勢周二晚間再度升溫。美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，美軍已對伊朗發動打擊行動，以回應前一天一架美軍阿帕契 (Apache) 直升機遭擊落事件。川普此前指控伊朗在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 上空擊落執行巡邏任務的美軍直升機。

市場避險情緒升溫之際，近期漲幅驚人的晶片股再度承壓。美光 (MU-US)、超微(AMD-US) 與博通 (AVGO-US) 盤前均走低，追蹤半導體類股的 iShares Semiconductor ETF(SOXX-US)盤前跌幅達 2.6%。該 ETF 上周五曾重挫 10%，雖於本周一短暫反彈，但賣壓隨後再度湧現。

分析人士認為，半導體股近期走弱，除了部分投資人獲利了結外，也可能與 SpaceX 即將於本周五 (12 日) 進行 IPO 有關。部分市場人士預期，投資人尤其是散戶，可能出售部分 AI 熱門股部位，以騰出資金參與這場被視為史上規模最大的 IPO。不過即便近期回檔，SOXX 今年以來累計漲幅仍超過 86%。