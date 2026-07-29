鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-29 11:30

太空股全面重挫，問題不只出在SpaceX(圖：Shutterstock)

其中一個主要因素是，投資人愈來愈擔心，若民主黨在今年秋季的美國期中選舉後重新掌控眾議院，新的國防支出法案可能將面臨漫長且艱難的審議程序。

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Citizens 分析師 Trevor Walsh 在給客戶的報告中指出，期中選舉的不確定性，加上美國與伊朗衝突前景仍未明朗，可能導致「國會內部出現曠日費時的談判」。

事實上，太空股向來就是波動度高的投資族群。根據高盛數據，波動幅度約為 AI 概念股的 2 倍，並約為標普 500 指數的 5 倍。

但近期跌勢格外猛烈，根據 FactSet，Procure Space ETF(UFO-US)6 月下跌 22.4%，7 月截至目前再跌 13.5%。追蹤太空產業的其他 ETF，包括 Roundhill Space and Technology ETF(RSPY-US) 及其他太空主題 ETF，也都出現相近跌幅。

不少太空公司股價在 7 月出現重挫，Intuitive Machines(LUNR-US) 本月至今暴跌 42%，Satellogic(SATL-US) 下跌 38%。根據 FactSet，至少還有 10 檔太空概念股 在 7 月跌幅超過 30%，包括 AST SpaceMobile(ASTS-US)、Planet Labs(PL-US) 等公司。

這波修正甚至讓許多長期看好太空產業的投資人損失慘重。曾因重押 Rocket Lab(RKLB-US) 而接受《MarketWatch》專訪的散戶投資人 Jacob Keeton，上周就在 X 發文表示，由於進行高風險押注，他已幾乎「血本無歸」。

分析師普遍認為，近期股價大跌，部分原因來自市場擔憂期中選舉可能影響美國國防預算。目前不少民調預測，川普的共和黨可能失去眾議院控制權，儘管參議院控制權目前仍相對穩固。

KeyBanc 分析師 Michael Leshock 表示，「如果眾議院變天，對那些成長最快、基礎尚未穩固的國防科技公司衝擊可能最大，尤其是依賴預算協調程序、追加預算以及新計畫的企業。近期國防科技股的大幅修正，很大程度就是市場在反映這項風險。」

花旗分析師 John Godyn 上周也表示，投資人開始擔心「國防支出已經見頂」，以及民主黨可能在選舉中大勝。本月美國國會不少民主黨議員都投票反對五角大廈的部分預算案，而過去這類國防預算通常都能獲得跨黨派支持。

Leshock 認為，如果國會更加分裂，白宮提出的 1.5 兆美元國防預算，尤其其中約 3,500 億美元透過預算協調程序編列的部分，未來可能遭到延後審議，甚至被刪減。這對依賴政府標案的太空公司來說，將形成直接衝擊。例如 Rocket Lab 本周一才剛獲得一份價值 2.66 億美元的國防合約。

除了國防預算的不確定性外，市場也正在重新調整對太空產業的投資預期。原因之一是 SpaceX 上市後股價持續修正。雖然周二反彈近 3%，但目前股價仍比高點低約 48%。

Walsh 表示，「SpaceX IPO 前，很多太空概念股都享受到『光環效應』。大家跟著 SpaceX 一起大漲，如今熱潮逐漸消退，它們也隨 SpaceX 一起回落。」