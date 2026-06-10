鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-10 21:39

美股主要指數周三 (10 日) 開低，儘管美國 5 月通膨數據大致符合市場預期、核心通膨增幅低於預估，一度緩解投資人對聯準會 (Fed) 進一步升息的擔憂，但科技股賣壓延續，加上美伊緊張局勢再度升溫，削弱市場風險偏好。

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截稿前，道瓊工業指數跌近 330 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌近 140 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.7%。台積電 ADR 跌近 2.5%。

美國 5 月通膨數據大致符合市場預期，且核心通膨增幅低於預估，緩解投資人對聯準會 (Fed) 進一步升息的憂慮，美股指數期貨周三自盤前低點回升，跌幅明顯收斂。

美國勞工部公布，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，符合市場預期，並創 2023 年初以來最大年增幅。按月來看，核心 CPI(剔除食品與能源價格)月增 0.2%，低於市場預估，年增率則為 2.9%。

通膨數據出爐後，市場對 Fed 進一步收緊貨幣政策的擔憂有所降溫。原先因科技股走弱而大幅下跌的美股期貨隨即縮減跌幅，顯示投資人認為最新數據尚不足以迫使 Fed 重啟升息。

在數據公布前，受晶片股賣壓及中東地緣政治風險升溫影響，道瓊期貨、標普 500 期貨及那斯達克 100 期貨全面走低。不過通膨報告公布後，市場情緒有所改善，股指期貨逐步收復失地。

債市與匯市反應相對平淡，美國公債殖利率與美元指數變動有限，顯示投資人仍在評估通膨回升是否將對 Fed 政策路徑造成實質影響。

另一方面，中東局勢依舊緊張。美國總統川普周三再度抨擊伊朗未能迅速與美方達成和平協議，並警告德黑蘭當局將為此付出代價。市場擔憂衝突升級恐影響能源供應，帶動國際油價走高。

分析人士指出，儘管 5 月通膨率升至 4% 以上，但核心通膨表現相對溫和，讓市場對 Fed 短期內升息的預期有所降溫。未來投資人仍將持續關注能源價格走勢及中東局勢發展，以評估對通膨與貨幣政策的潛在影響。

截至台北時間周三（10 日）21 時許：

焦點個股：

美超微 (SMCI-US) 早盤股價下跌 14.81%，至每股 34.62 美元

伺服器製造商美超微周三盤前股價重挫約 12%，此前公司宣布計劃透過股票相關交易募資 70 億美元，以支應硬體零組件採購成本。市場擔憂大規模募資可能稀釋現有股東權益，拖累股價走勢。

Nike(NKE-US) 早盤股價下跌 2.19%，至每股 43.67 美元

運動用品大廠 Nike 周三盤前下跌近 2%。加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 將該股投資評級由「優於大盤」(Outperform)下調至「持平大盤」(Sector Perform)，並指出耐吉轉型與復甦進程「比預期更慢且更有限」，引發市場關注。

Cava Group(CAVA-US) 早盤股價上漲 4.19%，至每股 79.48 美元

美式地中海餐飲連鎖業者 Cava Group 周三盤前上漲約 1%。瑞銀 (UBS) 將該股投資評級由「持有」(Hold)調升至「買進」(Buy)，認為公司具備「引人注目的成長故事」(compelling growth story)，看好未來展店與營運表現，帶動股價走高。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 CPI 年增率報 4.2%，預期 4.2%，前值 3.8%

美國 5 月 CPI 月增率報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 5 月核心 CPI 年增率報 2.9%，預期 2.9%，前值 2.8%

美國 5 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析：

高盛首席美股策略師指出，今年以來標普 500 指數累計上漲約 10%，但同期 12 個月遠期盈利預期的漲幅達 15%，意味著市場的預期本益比實際上從年初的 22 倍小幅回落至 21 倍。這項數據直接反駁了「估值泡沫」的擔憂，也為當前市場的持續上行提供了基本面依據。