鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-29 07:29

美軍在美東周二 (28 日) 盤後表示，已成功攔截伊朗對駐中東美軍發動的「突襲攻擊」，西德州中級原油 (WTI) 期貨一度大漲 5%，突破每桶 83 美元，止住過去連三日跌幅，美股期指截稿前小跌，道瓊期、標普期指下滑約 0.1%，那斯達克期貨跌 0.44%。。

美國中央司令部 (CENTCOM) 在社群平台 X 發文指出：「伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 自伊朗境內發射多枚彈道飛彈，企圖對駐中東的美軍發動突襲攻擊。」攻擊發生於美東時間下午 5 時 45 分，但所有伊朗發射的飛彈均已成功遭到攔截。

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另一方面，伊朗支持的伊拉克民兵組織連續第二天向沙烏地阿拉伯東部地區的石油設施發射無人機，進一步對沙國施壓。沙國目前正面臨海上封鎖，原油出口受到限制。

沙國國防部表示，周二已成功攔截來襲無人機，但未說明石油設施是否遭到破壞。

國際油價周二稍早收盤下跌至兩周以來最低水準，主因伊朗就荷姆茲海峽議題與沙烏地阿拉伯及阿曼展開協商，布蘭特原油 (Brent) 期貨周二下跌 4.8%，報每桶 84.09 美元，WTI 期貨跌 4%，收每桶 79.26 美元。

這已是油價連續第三個交易日收黑，反映美國與伊朗連續數日未再爆發軍事衝突，市場對外交談判前景抱持審慎樂觀態度。

油價本月劇烈震盪，先前美國與伊朗衝突再度升高，戰火蔓延至紅海，加上德黑蘭支持的葉門青年運動 (Houthi) 揚言封鎖沙國港口，原本緩和的油價曾經再度掀起漲勢。

不過，伊朗已向阿曼表示，阿曼提出由伊朗與阿曼各自控制荷姆茲海峽航道 50% 的方案，無法回應伊朗的核心訴求。伊朗副外長 Kazem Gharibabadi 接受國營電視台訪問時表示，進入波斯灣的航道必須完全由伊朗掌控，離開波斯灣的航道也應由伊朗掌握部分控制權。

美國總統川普周二則與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 舉行會談，試圖避免以色列重新對伊朗展開轟炸。以色列釋出支持談判的訊號，表示，各方都希望選擇「簡單的方式」(透過談判解決問題) 而非「困難的方式」(軍事行動)。

目前市場焦點仍放在原油供應，荷姆茲海峽 (的航運依舊受限。高盛 (Goldman Sachs) 分析師周二在報告中表示，若荷姆茲海峽在今年最後三個月全面恢復通航，布蘭特原油價格可望在年底回落至每桶 80 美元。