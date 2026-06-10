鉅亨網編譯段智恆 2026-06-10 19:20

美國總統川普周三 (10 日) 在 Truth Social 發文強硬抨擊伊朗軍方，稱伊朗軍事力量已「徹底陷入混亂」(complete and total mess)，海軍與空軍等戰力幾乎不復存在，並宣稱伊朗已遭到「完全擊敗」。

川普表示，伊朗長期以來「只會說、不會做」(all talk and no action)，更形容這個曾被視為「中東惡霸」的國家如今已經「死了」(The Bully of the Middle East is DEAD)。

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圖：川普 Truth Social

川普同時將矛頭指向美伊談判進程，指責德黑蘭當局拖延與美國達成協議的時機。他表示，原本有一份對伊朗而言「非常有利的協議」，但伊朗花了太長時間進行談判，如今將不得不為此付出代價。

川普發言後，市場避險情緒升溫，西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲約 1.4%，美股期貨則同步走低，顯示投資人擔憂中東局勢進一步惡化。

隨後，川普再度透過 Truth Social 發文，為美國對伊朗的海上封鎖行動辯護。他批評媒體未如實報導封鎖成果，並稱這是「海戰史上最成功的封鎖行動」。川普表示，除非美方允許，否則沒有任何物資能夠穿越封鎖線，形容其為一道「鋼鐵高牆」(steel wall)。

圖：川普 Truth Social

川普進一步聲稱，伊朗目前幾乎無法正常進行商業活動，也無力支付軍方及其他政府開支，正迅速走向「失敗國家」(failed nation)。不過他也表示，全球市場仍有大量石油持續出口流通。

值得注意的是，川普前一天才表示，美伊雙方可能在「兩到三天內」達成協議，並稱一旦達成協議，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 可望立即恢復正常通航。然而最新發言顯示其立場明顯轉趨強硬，美伊談判前景恐再添變數。

美伊緊張局勢近期持續升溫。美國中央司令部 (CENTCOM) 周二表示，美軍已對伊朗發動打擊行動，以回應前一天一架美軍阿帕契 (Apache) 直升機遭擊落事件。川普此前指控，該直升機是在荷姆茲海峽執行巡邏任務時遭伊朗擊落。