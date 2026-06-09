鉅亨網編譯段智恆 2026-06-10 00:51

美國總統川普周二 (9 日) 在 Truth Social 發文表示，美軍一架 AH-64 阿帕契 (Apache) 攻擊直升機前一晚在荷莫茲海峽執行巡邏任務期間遭伊朗擊落，美方兩名飛行員均平安獲救且未受傷。不過，他強調，美國「必須對這次攻擊作出回應」。這番言論使原本脆弱的中東停火前景再添變數，也為美伊和平談判蒙上陰影。

圖：川普 Truth Social

‌



川普表示，他剛接獲美軍通報，這架先進的阿帕契直升機是在荷莫茲海峽上空巡邏時遭伊朗擊落。雖然機上兩名飛行員均安然無恙，但美國仍有必要針對這起事件採取行動。

川普在貼文中寫道：「儘管如此，美國基於必要性，必須對這次攻擊作出回應。」儘管如此，川普並未說明美方將採取何種回應措施；伊朗方面也未正式承認擊落直升機。

稍早，美國中央司令部 (CENTCOM) 證實，一架 AH-64 阿帕契直升機於周一晚間在阿曼沿岸附近墜毀，目前事件仍在調查中。美軍表示，兩名機組人員在事故發生約兩小時後獲救，但未直接將事故歸咎於伊朗。

川普的最新表態與他數小時前的樂觀說法形成鮮明對比。川普周一晚間離開 NBA 總冠軍賽現場時曾表示，美國與伊朗正接近達成一項「非常、非常好的協議」，可望阻止伊朗取得核武，並在協議簽署後立即重新開放荷莫茲海峽。他當時甚至預測，雙方可能在兩至三天內完成協議。

然而，儘管川普近期多次宣稱美伊談判接近成功，但迄今仍未有正式協議出爐。這場已持續超過 100 天的衝突，也因近期以色列與伊朗再度交火而增添不確定性。

伊朗國營媒體 Press TV 在 Telegram 上回應川普說法時諷刺表示，「看來伊朗軍方並沒有像外界所說的那樣被徹底摧毀。」伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 則在社群平台 X 發文警告，伊朗偏好外交途徑，但若對方違反承諾，德黑蘭也有能力以其他方式回應。

另一方面，以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 日前表示，以色列目前將暫停對伊朗發動攻擊，但若遭到挑釁將立即反擊。伊朗軍方則警告，若以色列持續對黎巴嫩境內目標發動攻擊，德黑蘭將採取比過去更強硬的報復行動。