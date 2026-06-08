鉅亨網編譯段智恆 2026-06-08 22:10

英特爾 (INTC-US) 傳出拿下 Google 大型 AI 晶片代工訂單，激勵股價周一 (8 日) 盤前飆升逾 13%。根據《The Information》報導，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)已委託英特爾於 2028 年生產超過 300 萬顆自研 AI 晶片，顯示英特爾晶圓代工業務正逐步獲得大型科技客戶青睞。

‌



報導引述知情人士指出，Google 經過數個月測試後，決定將部分張量處理器 (TPU) 交由英特爾生產。TPU 是 Google 專為人工智慧運算開發的客製化晶片，近年已成為矽谷 AI 基礎設施的重要組成部分。

消息曝光後，英特爾盤前股價一度大漲 14%，反映市場看好公司晶圓代工業務轉型進展。近來英特爾股價屢創新高，此前公司發布優於市場預期的營收展望，顯示 AI 投資熱潮開始為這家老牌晶片大廠帶來實質效益。

除了 Google 外，報導也指出，輝達 (NVDA-US) 正評估是否採用英特爾製程技術，生產下一代整合四顆 GPU 的高階 AI 晶片。不過，輝達目前尚未正式下單，相關計畫仍處於測試階段。

這項消息也被視為英特爾代工業務復甦的最新跡象。多年來，由於經營策略失誤及技術進展落後，英特爾逐漸將晶圓代工龍頭地位拱手讓給台積電。然而隨著全球 AI 晶片需求爆發，英特爾正試圖藉由先進製程重新爭取大型科技客戶。