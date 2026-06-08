鉅亨網編譯段智恆 2026-06-09 02:50

蘋果於台灣時間周二 (9 日) 凌晨在全球開發者大會 (WWDC 2026) 發表新版 Siri AI 與 Apple Intelligence 平台，試圖向投資人證明其人工智慧 (AI) 布局已重回正軌。不過，市場反應相對冷淡，蘋果股價在發表會期間一度上漲逾 3%，但隨著更多細節公布，漲幅逐步收斂，截稿前轉為下跌逾 1.0%。

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本次 WWDC 最大亮點為全面升級的 Siri AI 與 Apple Intelligence。蘋果表示，新版 Siri 將具備更自然的對話能力、跨應用程式操作、螢幕內容理解 (On-Screen Awareness) 及更深入的個人情境分析能力。Apple Intelligence 則將整合至 Safari、照片、郵件、搜尋及 Visual Intelligence 等功能之中，並結合 Google(GOOGL-US)技術強化 AI 模型能力。

軟體工程主管費德里吉 (Craig Federighi) 表示，新版 Siri 將變得「更聰明、更有知識且更有能力」，並可協助搜尋檔案、撰寫電子郵件、執行跨 App 任務，以及理解使用者當前畫面內容。蘋果也同步推出獨立 Siri App，並將相關功能擴展至 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 及 Vision Pro 等裝置。

然而，市場顯然期待更多。

部分投資人指出，本次發表的許多 AI 功能與蘋果過去兩年陸續預告的藍圖相近，部分能力甚至曾因開發進度不如預期而延後推出。此外，蘋果表示新版 Siri 今年秋季仍將以測試版 (Beta) 形式開放使用，也讓市場對產品成熟度抱持觀望態度。

另一項受到關注的因素是 Apple Intelligence 的推廣範圍。蘋果表示，相關 AI 功能短期內不會在中國推出，公司仍需處理當地監管要求；歐盟市場的導入進度也可能受到法規限制而放緩。

分析人士認為，本屆 WWDC 最大的問題並非蘋果沒有推出 AI 功能，而是缺乏足以改變市場預期的驚喜。過去數月以來，外界早已透過各種爆料與媒體報導得知蘋果將推出新版 Siri 與 Apple Intelligence，因此不少利多已提前反映在股價表現上。

此外，市場目前更關心的是 AI 是否能真正轉化為商業成果。儘管新版 Siri 與 Apple Intelligence 被視為蘋果 AI 戰略的重要里程碑，但投資人仍在等待更明確的證據，證明這些功能能夠帶動 iPhone 換機潮、提高服務業務收入，甚至重新定義使用者與裝置互動的方式。

值得注意的是，本屆 WWDC 雖未出現顛覆性創新，但蘋果已重新打造 Apple Intelligence 與 Siri 的技術基礎。相較過去以 iOS、macOS 等作業系統為主角，今年大會更強調 Apple Intelligence 與 Siri 作為串聯整個蘋果生態系的核心平台。