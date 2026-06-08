鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-08 15:00

BCA Research 首席策略師 Peter Berezin 近期發布策略報告，對聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）關於人工智慧（AI）將成為通縮力量的論斷提出強烈質疑，認為現有經濟數據顯示的方向恰恰相反。

Fed華許判斷錯誤？BCA Research警告：AI非通縮力量、無法拉低通膨。(圖：Shutterstock)

去年 11 月，華許曾在《華爾街日報》撰文斷言「AI 將成為重要的通縮力量」，但 BCA 表示，現有證據指向截然相反的方向：CPI 利率交換市場數據顯示，通膨率在未來至少兩年內將持續高於聯準會 2% 的政策目標。

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BCA 認為，AI 能夠拉低通膨與利率的情景僅剩兩種可能：一是 AI 相關資本支出出現大規模崩潰；二是收入不平等程度顯著惡化，進而推動整體儲蓄率回升。

美國勞工統計局 2024 年消費者支出調查數據顯示，收入最低的 50% 人群儲蓄率為負值，而收入最高的十分位人群儲蓄率則處於高位。

華許曾將當前局勢比照前聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）1996 年至 1998 年間的應對策略。葛林斯潘當年以生產力提升可壓抑通膨為由，拒絕升息。

但 BCA 報告指出，那段時期推動通膨下行的主要動力，為油價大幅下跌。1998 年底國際油價一度低至每桶 11 美元，以及金屬與農產品價格的全面走軟，而非生產力的結構性提升。

此外，聯準會當時對自然失業率的估算區間設定在 5.25% 至 6.5%，可能高估了失業率門檻約一個百分點，在一定程度上掩蓋了潛在的通膨壓力。

BCA 進一步指出，當前以 AI 為核心的資本支出週期，正在形成新的價格壓力報告援引美國經濟分析局數據指出，2026 年第一季美國科技業資本支出佔 GDP 比重已達 4.9%，超越 2000 年網路泡沫高峰時期的水準。

電價上漲、發電設備短缺及記憶體晶片成本飆升，正廣泛傳導至消費電子產品終端價格。

財富效應方面同樣不容忽視。聯準會數據顯示，截至報告發布時，美國家庭持有股票資產規模高達 75 兆美元，相當於 GDP 的 230%，遠高於 2000 年泡沫頂峰時 13 兆美元、約佔 GDP 130% 的水準。

與此同時，個人儲蓄率已降至 2.6%，遠低於 2019 年 7.3% 的平均水準。儘管美國經濟分析局數據顯示，自 2025 年 4 月以來實際可支配個人所得已萎縮 1.1%，消費者支出依然維持強勁。

BCA 亦從理論層面對華許的邏輯提出挑戰。報告援引梭羅成長模型（Solow Growth Model）分析指出，更快的生產力增速、AI 資產較高的折舊率（平均 3 至 5 年，遠短於廣義私人非住宅固定資產 11 年的折舊年限），以及資本所得佔比的上升，在理論上均指向更高的均衡實質利率，而非更低。