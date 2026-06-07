鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-07 14:00

美國 5 月非農就業數據大幅超越市場預期，引發美債市場劇烈拋售潮，兩年期美債殖利率飆升至 4.162%。市場已完全定價年內加息一碼，主要投行紛紛放棄降息預測，部分甚至轉而預測升息。與此同時，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）即將主持首次利率決策會議，在市場鷹派預期與白宮降息期待之間，面臨空前壓力。

強勁的就業數據重創美國公債市場。對貨幣政策預期最敏感的兩年期美債殖利率急升至 4.162%，十年期美債殖利率攀抵 4.536%，三十年期美債殖利率則逼近 5% 關口。

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利率交換市場目前已完全定價聯準會 2026 年年內加息一次，10 月升息概率約達 60%，12 月升息則已被視為板上釘釘。

華爾街主要投行在數據公布後迅速調整立場，絕大多數機構已放棄年內降息預測，部分更轉而預測升息。

高盛首席美國經濟師 David Mericle 徹底放棄今年降息預期，將原本預測的最後兩次降息時間點大幅後延至 2027 年 6 月與 12 月。

高盛在報告中指出，在關稅傳導效應、戰爭推升油價以及 AI 需求的三重催化下，2026 年核心 PCE 通膨將持續站上 3% 以上，聯準會短期內毫無降息的迫切性。

儘管高盛認為重啟升息的可能性仍有限，但已將升息概率從此前的 10% 上調至 20%，並指出，目前尚未看到戰爭引發的通膨衝擊出現廣泛蔓延的跡象，且密西根大學長期通膨預期雖跳升至 3.9%，但高盛的持續通膨風險綜合指標依然處於低位。

摩根大通早在今年 1 月便將 2027 年升息納入基準預測；法國巴黎銀行則在非農數據公布後更新展望，預測聯準會將自 2026 年 12 月起連續升息三次。

值得關注的是，花旗集團仍是少數堅守降息預測的機構之一。

花旗首席美國經濟師 Andrew Hollenhorst 表示，強勁就業數據將使聯準會官員在 6 月 16 日至 17 日會議上採取鷹派立場，聚焦通膨上行風險；但他預期未來三個月勞動力市場將趨於疲軟，屆時市場將重新為降息定價。

花旗維持聯準會在 9 月、10 月及 12 月各降息一碼的預測。

Hollenhorst 的核心論點在於時間差。他認為當前就業強勁的局面難以持續，市場預期終將轉向。值得一提的是，花旗去年曾準確預判三次降息，在眾多大型機構中表現突出。

華許首次主持議息，夾在市場與白宮之間

《華爾街日報》記者、有 Fed 傳聲筒之稱的 Nick Timiraos 撰文指出，聯準會新任主席華許甫上任兩週，便須於 6 月 16 日至 17 日主持首次利率決策會議，當前市場與白宮之間的巨大分歧，使他面臨前所未有的考驗。

市場鷹派預期持續升溫，具備投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈馬克（Beth Hammack）公開警告，今夏可能需要升息。

哈馬克表示，目前維持利率不變固然合理，但若近期趨勢延續，很快可能就須採取行動。此番措辭被市場解讀為她已準備在 7 月底的下次會議推動升息。

一樣擁有投票權的達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）本週稍早也表態，若當前經濟狀況持續，她將支持年內晚些時候升息。

Timiraos 並指出，聯準會內部的討論已逐漸向擔憂通膨的鷹派一方傾斜。

然而白宮立場截然相反。美國總統川普在社群媒體上發文稱，這是一份「非常出色的就業報告」，並強調「經濟成長並不意味著通膨」，表達降息期待，但同時表示將利率決策交由華許定奪。

白宮首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）則辯稱，這份就業報告實際上顯示聯準會仍有空間降息。

Timiraos 在文中警告，若升息討論在今夏持續延燒，房貸利率與其他借貸成本恐將進一步走高，而共和黨正備戰 11 月期中選舉，屆時執政黨將面臨如何向選民交代生活成本問題的政治壓力。