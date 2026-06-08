鉅亨網編輯林羿君 2026-06-08 11:17

南韓總統李在明提名網路巨頭 Naver 前執行長韓聖淑 (Han Seong-sook) 淑出任國務總理。此一任命案若通過，韓成淑將成為南韓史上第二位女性總理，同時也寫下科技專業經理人，晉身國家最高政治要職的罕見先例。

現任中小暨新創企業部部長的韓聖淑，在入閣前深耕南韓科技產業多年。她最初以科技記者開啟職涯，隨後在 Naver 等網路入口網站巨頭歷任高階主管，最終一路晉升至執行長。

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若提名獲得國會批准，韓成淑將成為南韓首位擁有網路產業背景的國務總理，也是繼近 20 年前在前總統盧武鉉任內出任總理的韓明淑之後，南韓再度迎來女性閣揆。

總統府青瓦台指出，韓聖淑兼具大型科技企業經營與政府歷練，十分適合領導國家推動以人工智慧（AI）與數位創新為核心的轉型進程。

她將接替政壇老將金民錫的職務。金民錫在李在明執政首年發揮了穩住政局的關鍵作用，下一步預料將接掌執政黨大權。

李在明此次啟用政治包袱較輕、且外交色彩淡薄的科技專業人士，有助於向外界展示其全力衝刺國內經濟未來成長的決心。在南韓憲政體制下，國務總理的角色主要居於總統的輔助地位。