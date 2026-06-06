Fed今年會降息嗎？華爾街剩「花旗」還在堅持、其他投行紛紛「投降」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-06 12:20

美國 5 月非農就業數據大幅超出預期，觸發債券市場劇烈震盪，利率交換市場已全面定價聯準會年內加息一次。華爾街各大投行在此壓力下相繼撤回降息預測，部分機構甚至轉而看加息。然而，花旗集團 (C-US) 卻反其道而行，仍堅持年內降息三次的判斷，在整個華爾街幾乎形單影隻。

華爾街剩「花旗」還在堅持Fed今年會降息。(圖：Shutterstock)

5 月非農就業新增 17.2 萬人，不僅超越《彭博》調查中所有經濟學家的預測，更創下逾兩年來最大的三個月增幅。

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這份亮眼數據直接引爆債市大規模拋售，對利率最敏感的短端首當其衝：2 年期美債殖利率單週飆升 15 個基點，30 年期僅上行 3 個基點，殖利率曲線出現明顯平坦化，30 年期美債殖利率更重新站上 5% 關卡。

利率交換市場反應迅速且劇烈，交易員已將聯準會 12 月升息 25 個基點完全納入定價，10 月升息概率亦達約 60%。

貝萊德資深投資組合經理 Jeffrey Rosenberg 直指問題核心：「關鍵在於，聯準會究竟會走在市場定價之前，還是被市場推著走？目前看來，是後者。」

Brandywine Global Investment Management 投資組合經理 Tracy Chen 則警告，就業數據顯示勞動市場正在修復，通膨應成為聯準會首要關注焦點。

他警告：隨著通膨率接近失業率水準，「聯準會可能已落後於曲線」。

各大投行淡化降息押注，花旗獨排眾議

年初時，華爾街多數大型投行雖普遍預測聯準會今年將降息，但隨著伊朗戰爭推升油價、通膨持續走高，加上就業市場韌性不減、美股基準指數屢創歷史新高，各機構陸續棄守降息預測。

其中，高盛 (GS-US) 就在最新研報放棄今年降息預期，認為關稅、高油價及 AI 需求三重推力將使 2026 年核心 PCE 通膨維持在 3% 以上，聯準會缺乏降息的迫切理由。

不僅如此，高盛還將聯準會升息的機率翻倍，從之前的 10% 上調至 20%。分析指出，這代表市場必須重新校準對寬鬆路徑的押注，短期內博弈降息的資金將面臨嚴峻考驗。

摩根大通 (JPM-US) 則自 1 月起便將 2027 年加息納入預測基準；法國巴黎銀行更在非農數據公布後更新展望，預計聯準會將從今年 12 月起連續升息三碼。

在此背景下，花旗成為華爾街主要投行中，碩果僅存仍預測聯準會年內降息的機構。

花旗美國首席經濟學家 Andrew Hollenhorst 週五（5 日）表示，強勁的就業報告將令聯準會官員在 6 月 16 至 17 日的決策會議上「鷹派地聚焦於通膨上行風險，而非就業下行風險」，但他研判勞動市場將在未來三個月內趨於疲軟，屆時市場將「重新定價降息可能性，而非加息概率」。

花旗維持聯準會分別於 9 月、10 月及 12 月各降息 25 個基點的預測。

事實上，花旗自去年 12 月起便持續維持年內降息三次的判斷，儘管首次降息時間已從最初預估的 1 月，逐步推遲至 9 月。

值得一提的是，去年當多家大型競爭對手預測聯準會按兵不動之際，花旗準確預判了三次 25 個基點的降息，這份亮眼的預測紀錄，或許正是其當前判斷仍受市場高度關注的重要原因。

分歧不只是時間點，而是方向的根本對立

分析人士指出，花旗與市場主流之間的歧見，已不僅止於降息時間點的差異，而是對聯準會政策走向的根本性判斷分歧。

就業強勁、通膨風險高企，部分官員已在 4 月政策會議上明確反對保留「寬鬆偏向」表述。

然而，花旗認為，就業數據的強勢具有階段性，一旦勞動市場降溫，聯準會的政策天平將重新向就業一側傾斜。