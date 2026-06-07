鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-07 15:20

隨著 SpaceX 首次公開發行（IPO）進入最後衝刺階段，市場對於馬斯克意圖將旗下兩大科技帝國 SpaceX 與特斯拉 (TSLA-US) 強強聯手的猜測，正愈演愈烈。

根據《財富》（Fortune）報導，SpaceX 本週向美國證券交易委員會（SEC）提交修訂版招股書，將發行價定為每股 135 美元，計畫發行 5.556 億股 A 類股，總估值約達 1.77 兆美元，預計最快於 6 月 12 日在那斯達克掛牌，股票代碼為「SPCX」。

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事實上，就在招股書出爐前後，有關 SpaceX 與特斯拉評估合併可能性的消息已悄然流出。

Wedbush 分析師艾夫斯（Dan Ives）直言，兩家公司合併的機率高達 80%；長期投資人 Ross Gerber 則指出，隨著馬斯克將 xAI 納入 SpaceX 麾下，推動特斯拉跟進合併，將有助他打造一個類似 AI 領域「波克夏 (BRK.A-US) 」的科技集團。

研究機構 New Constructs 執行長 David Trainer 甚至認為，這場合併「必然會發生」。他指出：「這是拯救特斯拉股東的唯一辦法，也是其投資者期盼已久的結局」，而正是這種預期心理，長期支撐著特斯拉的股價。

以市場預估約 1.77 兆美元的估值來看，SpaceX 市值可能已反映高度成長預期，部分市場人士甚至認為估值偏高，並表示對相關交易保持觀望態度。

在此背景下，有分析情境指出，SpaceX 的股權資產，未來若以高估值進入資本市場，理論上可能被用作併購對價，高價收購特斯拉，甚至可能以特斯拉目前同樣高得離譜的 1.65 兆美元市值完成交易。

分析稱，如果沒有 SpaceX 作為潛在收購者在背後支撐，在利潤持續萎縮、估值仍高企甚至不斷膨脹的情況下，特斯拉將面臨被大舉拋售的風險。

根據該假設推算，若以兩家公司目前估值對比（特斯拉約 1.65 兆美元，SpaceX 約 1.77 兆美元），SpaceX 若發起收購，可能需透過增發接近現有流通股約 90% 的新股，才能完成交易結構設計。

不過，上述推算尚未納入併購交易通常需支付溢價的情況，因此實際股權稀釋程度可能進一步上升，導致 SpaceX 股本規模接近翻倍。

然而，這場紙面上氣勢磅礡的世紀合併，實際財務面卻令人憂慮。

特斯拉過去四季的 GAAP 淨利潤僅約 39 億美元，遠低於 2023 年的 150 億美元，且其中約 16 億美元來自監管積分銷售，但這項收入來源正在縮水，馬斯克也坦承未來可能消失。換言之，特斯拉的「核心獲利」實際上僅約 23 億美元。

SpaceX 的情況同樣不樂觀。去年該公司虧損 49.4 億美元，旗下星鏈（Starlink）雖然獲利亮眼，但 AI 業務五個季度累計運營虧損已近 90 億美元。兩家公司合併後，新實體的年度淨利潤恐將由盈轉虧，出現約 10 億美元的虧損。

資本支出壓力同樣龐大。SpaceX 在招股書中坦承，未來 AI 資料中心建設所需資金將遠超本業現金流，去年自由現金流缺口已達 140 億美元。

特斯拉方面，今年後九個月預計資本支出至少 225 億美元，用於自動駕駛基礎設施、Optimus 人形機器人及 Terafab 等項目，同樣將超過本業現金流所能負擔的範圍。

Trainer 以現金流折現模型試算，要讓在 1.75 兆美元高位買入 SpaceX 的投資人得到合理回報，該公司到 2035 年必須實現營收 1.1 兆美元、淨利潤 2,480 億美元，前者比亞馬遜近一年營收高出 1.5 倍，後者比全球獲利最高的 Alphabet 還要高出 900 億美元。

若再加入特斯拉，將使原 SpaceX 股東面臨更艱難的挑戰。當被問及「SpaceX - 特斯拉」合體是否意味著所需財務規模加倍時，Trainer 直接下了結論，稱這幾乎是「天方夜譚」。