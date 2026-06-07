鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-07 13:10

全球規模最大的體育盛事即將在美國登場。2026 年足球世界盃將以史上最大規模舉行。除了吸引全球球迷關注之外，也將為眾多服務球迷的企業帶來龐大商機，相關概念股同樣值得投資人留意。

根據《巴隆周刊》報導， 2026 年世界盃由美國、墨西哥與加拿大聯合主辦，今年賽制擴大至 48 支參賽隊伍、104 場比賽，賽程橫跨 39 天，使其商業價值進一步提升。其中，75% 的賽事將在美國城市進行，為當地企業創造龐大商機。

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雖然籌備過程中曾因門票價格與交通費用問題引發爭議，但這絲毫未影響賽事熱度。國際足球協會（FIFA）表示，目前已售出超過 500 萬張門票，遠高於 1994 年美國世界盃創下的 350 萬人次進場紀錄。

1994 年也是世界盃上一次在美國舉辦。美銀證券預測，本屆賽事總進場人數可望達到 650 萬人次，門票銷售、旅遊接待及交通運輸等產業將迎來龐大需求。

FIFA 與合作顧問機構估計，本屆世界盃可為全球 GDP 貢獻最高達 409 億美元的產值。

然而，相較於現場觀眾規模，更吸引企業目光的是遍及全球的電視與網路觀眾。預估將有 60 億人收看世界盃賽事，相當於全球約四分之三人口，甚至超越觀看巴黎奧運的人數。

分析指出，如此龐大的觀眾群，為轉播權、廣告市場帶來前所未有的商機，消費品牌與運動用品企業預料將大幅增加廣告投放。

同時，這也再次凸顯足球運動在全球市場的獨特影響力，尤其是在越來越多足球俱樂部進軍資本市場、成為上市公司的背景下，更吸引資金雄厚的投資人關注足球產業的長期投資價值。

《巴隆》認為，以五檔股票值得投資人關注：

安海斯 - 布希英博 (BUD-US)

在經歷去年銷售量下滑的低潮後，旗下擁有百威啤酒的啤酒巨頭安海斯 - 布希英博（Anheuser-Busch InBev）上月公布的第一季財報顯示，全球啤酒消費需求已逐漸回暖，而即將登場的 2026 年世界盃有望進一步延續這股成長動能。

根據摩根大通分析，安海斯 - 布希英博有望因世界盃效應額外獲得最多 0.25 個百分點的銷售量成長，足以帶來可觀的額外營收。

如果巴西能夠奪下自 2002 年以來首座世界盃冠軍，安海斯 - 布希英博的受益程度可能更加明顯，因該公司持有巴西啤酒龍頭 Ambev(ABEV-US) 的控股權。

分析指出，若曼聯足球俱樂部陣中代表各自國家隊參加世界盃的 13 名球員能在賽事中有亮眼表現，其股價可能因此受惠，因球員在世界盃舞台上的出色發揮往往能提升其市場身價，進而增加未來轉會市場上的交易價值，對俱樂部資產價值形成正面影響。

另一方面，根據《彭博》報導，持有曼聯控制權的格雷澤家族（Glazer）內部正討論是否出售其多數股權。若最終啟動出售程序，市場可能會將潛在併購溢價反映在股價之中。

全球通訊業綜合企業集團康卡斯特持有本屆世界盃的西班牙語轉播權，並希望藉此吸引熱愛足球的拉丁裔觀眾。

公司管理層表示，世界盃將成為旗下西語電視網 Telemundo 廣告收入的重要成長動力，同時也有助於串流平台 Peacock 朝獲利目標邁進。

此外，Benchmark Research 分析師 Matthew Harrigan 給予康卡斯特股票「買進」評級，目標價為 44 美元，遠高於近期約 23.50 美元的交易價格。

Harrigan 認為，除了世界盃帶來的廣告收益外，串流媒體業務獲利改善，可能進一步強化市場對寬頻用戶數逐漸穩定的樂觀看法

雖然體育與娛樂巨頭 TKO 主要以綜合格鬥（MMA）與拳擊業務聞名，而非足球產業，但該公司旗下的 On Location 已取得本屆世界盃官方接待服務合作夥伴資格。

TKO 表示，目前世界盃相關接待套裝與貴賓體驗服務的銷售情況遠優於原先預期，相關收入已超過歷屆世界盃接待計畫的兩倍以上。

公司預估，2026 年世界盃將為其調整後息稅折舊攤銷前獲利額外貢獻約 7,500 萬美元。

儘管 TKO 股價今年以來已下跌約 4%，表現相對疲弱，但分析人士認為，如果世界盃期間的接待與體驗業務持續強勁成長，這場全球體壇盛事有望成為推動股價反彈的重要催化劑。

住宿平台 Airbnb 預估，2026 年世界盃期間將有超過 38 萬名球迷透過其平台預訂住宿。

除了住宿業務之外，世界盃也將成為 Airbnb 重新推出「體驗」業務的重要展示舞台，並與 FIFA 合作，推出一系列精心策劃的世界盃相關活動與體驗服務。

此外，世界盃還可能為 Airbnb 帶來另一項潛在利多。由於紐約近年對短期租賃祭出嚴格限制，若大量球迷轉而選擇入住鄰近的紐澤西民宿，並讓當地房東受惠，Airbnb 未來或許能藉此向紐約市政府爭取放寬相關監管措施。