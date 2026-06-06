馬斯克首談SpaceX上市原因！太空資料中心、星鏈3代、火星計畫、Terafab全面曝光

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-06 15:40

特斯拉 (TSLA-US) 、SpaceX 執行長馬斯克於週五（5 日）出席摩根大通 (JPM-US) 為 SpaceX 首次公開發行（IPO）特別籌備的專場訪談。本次活動採線上線下並行模式，現場聚集 350 名頂級個人投資者，全球百家摩根大通分支機構的逾 3,500 名投資者同步連線。

馬斯克首談SpaceX上市原因。(圖：Shutterstock)

訪談開場前，馬斯克的母親梅耶 · 馬斯克（Maye Musk）意外現身，令現場氣氛瞬間升溫。她憶述，兒子三歲時她便向人稱其為天才，卻屢遭質疑；後來馬斯克宣稱要研發火箭，連她自己都一度存疑，「但你真的做到了」。

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面對主持人的首個核心問題，即為何 SpaceX 選擇在當下上市，馬斯克坦言 SpaceX 其實早在 2014 至 2015 年前後便已實現正向現金流，過往私募融資多為投資人與員工提供股權變現管道，公司本身財務自給自足。

然而，即將到來的大規模資本擴張，促使公司決定進入公開市場。

馬斯克表示，僅通訊業務一項，就計畫向太空部署超十萬顆第三代及後續迭代衛星，區別於目前在軌的一代、二代星鏈衛星。第三代衛星綜合性能是二代產品的 10 至 20 倍。

與此同時，SpaceX 自研晶片團隊已完成三款專屬客製化晶片流片（晶片成品試製），晶片技術大幅超越目前產業頂尖水準，能讓星鏈現有系統頻寬提升百倍，通訊延遲減半，原因在於第三代衛星在軌運行高度降至原一半，有望成為「全球頻寬最高、延遲最低的通訊載體」。

他指出，AI 與機器人產業的快速發展，預料將帶來前所未有的資料傳輸需求。相較於人類大腦每秒僅能處理數百比特資訊，單一 AI 運算設備的頻寬需求已可達數兆比特等級，未來 AI 系統與機器人網路所消耗的頻寬規模，可能遠遠超出現有市場的想像。

此外，SpaceX 也正積極推動太空 AI 資料中心計畫，這類新型基礎設施不僅需要龐大資本投入，更被視為支撐 AI 算力持續擴張的重要基石。

馬斯克表示，隨著地面發電設施面臨愈來愈大的建設阻力，太空太陽能被視為突破能源供給瓶頸的重要方向。他認為，太空可利用的太陽能資源遠超地球目前需求，未來甚至有望支撐遠超當前規模的全球經濟活動。

馬斯克稱，他推動上市 SpaceX 的重要目的之一，就是為太空能源與航天基礎設施等大型計畫籌措資金。此外，隨著營運模式逐漸成熟、營收能見度提高，也為公司啟動上市計畫增添更多信心。

月球、火星、太空飯店

談及多星球文明建設路徑，馬斯克強調登陸火星並不必然途經月球，但月球具備獨特的先期開發優勢，包括無大氣層、重力僅地球六分之一，可架設電磁加速軌道炮，直接將 AI 數據中心設備彈射至深空，每年可供應超過一千太瓦的太空算力產能，遠非地表發射所能企及。

他甚至半認真地提出建設月球飯店的構想，笑稱 SpaceX 的定位更像當年興建跨洲鐵路的聯合太平洋公司，「所有人都不解為何耗巨資開發荒蕪之地，但加州後來成了美國最強的經濟體。」

至於火星，馬斯克將其定位為「待改造的潛力行星」，透過升溫改造，未來有望形成液態海洋，讓人類無需穿著太空衣便能在戶外生存。

星艦、星鏈與太空 AI 佈局同步推進

談到星艦，馬斯克強調其最核心的突破在於實現人類史上首枚「全流程可回收複用」的入軌火箭。

他表示，過去火箭多屬一次性載具，即使獵鷹 9 號已實現第一級火箭回收，但星艦的目標是讓整枚火箭都能重複使用。一旦完全回收技術成熟，未來將進一步降低太空運輸成本，甚至讓發射成本主要只剩燃料費用。

馬斯克指出，星艦採用液氧與液態甲烷作為推進劑，兩者均屬相對低成本且容易取得的燃料來源，未來單位貨運成本有機會降至接近甚至低於部分國際航空貨運水準。

在星鏈發展方面，馬斯克表示，第三代星鏈衛星的整體性能預計將較第二代提升 10 至 20 倍。

他透露，新一代衛星體積大幅增加，尺寸接近小型巴士，並配備更大型的相控陣天線、更高容量的 Ku 頻段通訊設備，以及新一代星間雷射通訊系統。

由於衛星體積與重量大幅增加，目前僅有星艦具備足夠運載能力。

根據馬斯克規劃，未來單次星艦發射可搭載約 50 顆第三代星鏈衛星。隨著後續版本升級，單次入軌載重能力有望從 100 噸提升至超過 200 噸，長期目標甚至是實現每小時發射一輪。

除了火箭與衛星業務外，馬斯克也談到近年備受關注的太空 AI 資料中心構想。

他認為，相較於通訊衛星，太空資料中心的系統架構其實相對簡單，主要由太陽能供電系統、散熱設備、控制模組以及雷射通訊鏈路組成。

在資料傳輸方面，馬斯克表示，未來可透過星鏈衛星網路進行中繼，再將資料傳送回地球。藉由雷射通訊與星鏈既有通訊架構，即使在天候條件不佳的情況下，也能維持穩定的資料傳輸能力。

馬斯克：全球晶片供應仍嚴重不足 AI 熱潮將進一步擴大產能缺口

在談及美國製造業回流與 Terafab 發展時，馬斯克表示，經過對供應鏈的全面評估後發現，先進邏輯晶片、記憶體晶片以及先進封裝產能，已成為限制 AI 產業發展的關鍵瓶頸。

馬斯克指出，美國目前仍缺乏具備大規模量產能力的記憶體晶片製造設施。雖然記憶體大廠美光正在美國建設新工廠，但相關產能最快仍需數年時間才能投入量產，且規模與市場需求相比仍有相當大的差距。

他認為，即使全球主要晶片製造商按照目前規劃持續擴產，仍難以滿足 AI 快速發展所帶來的龐大需求。因此，Terafab 已不只是商業機會，而是整個產業鏈的迫切需求。

馬斯克表示，正因如此，推動 Terafab 高階晶片製造設施的建置，已成為其長期產業布局的重要一環。

除了半導體產能議題外，馬斯克也談到 AI 模型 Grok 與太空基礎設施的整合規劃。

他表示，未來 SpaceX 太空運算衛星將採取開放架構設計，允許客戶依照需求搭載不同類型的 AI 加速器與運算硬體，包括來自輝達的 GPU、Google 的 TPU，以及 Amazon 開發的 AI 訓練晶片等產品。

馬斯克指出，除了支援第三方硬體之外，未來也不排除推出自研 AI 晶片與軟體平台，進一步強化太空運算生態系。

談及自身的愛國理念與企業責任時，馬斯克表示，自己始終堅定支持美國的發展。

他指出，SpaceX 旗下的星盾事業部專門為政府與國防部門提供衛星通訊與太空相關服務，目前已參與多項軍事通訊計畫。此外，部分業務因涉及國家安全與機密內容，無法對外公開說明。

馬斯克表示，SpaceX 如今已成為美國國防部及情報體系供應鏈中的重要成員之一，並強調，自己對美國懷有深厚認同感。

馬斯克人才哲學：智商重要，人品更重要

訪談最後，馬斯克分享了管理心得。他表示，SpaceX 總裁肖特維爾（Gwynne Shotwell）是公司第七號員工，已陪伴企業走過 24 年；財務長強森（Bret Johnsen）任職逾十五年。

他認為，頂尖人才願意長留，核心原因是認同企業使命，「推動人類成為跨星際文明，將《星際迷航》的願景化為現實」。

在人才選用哲學上，他提出一個反直覺的觀點：「比起高智商，心地良善的人更適合長期共事。」