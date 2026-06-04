全球首位兆美元富豪將誕生？SpaceX下週IPO 馬斯克紙上財富突破1.2兆美元大關

鉅亨網編譯許家華 2026-06-04 09:10

全球首富馬斯克 (Elon Musk) 距離成為人類史上首位兆美元富豪又更近一步。根據太空探索科技公司 SpaceX 最新公布的首次公開募股 (IPO) 文件，該公司計畫以下股 135 美元掛牌上市，對應企業估值約 1.77 兆美元。若成功完成上市，馬斯克持有的 SpaceX 股份價值將高達 8,665 億美元，單一資產規模已超越目前全球絕大多數上市公司市值。

（圖：REUTERS/TPG）

根據招股書內容，現年 54 歲的馬斯克持有 SpaceX 超過 82% 的投票權。以本次 IPO 估值計算，其持有股份市值約 8,665 億美元。不過文件也顯示，馬斯克所持股份須遵守 366 天禁售期規定，在上市滿一年之前不得出售。

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SpaceX 在風險揭露文件中表示，馬斯克持有龐大股權，使其在經濟利益上與公司發展高度一致，有助於推動公司長期成功。但禁售期結束後，馬斯克不再受到維持持股比例的義務約束，屆時可自由出售部分或全部持股。

此次 IPO 距離馬斯克帶領特斯拉 (TSLA-US) 上市已相隔 16 年。除了 SpaceX 之外，馬斯克目前持有的特斯拉股票價值約 3,550 億美元，另有價值超過 1,000 億美元的股票選擇權尚未計入。若將兩者合併計算，其理論持股價值已超過 1.32 兆美元。

不過，由於不同機構對未上市公司估值與流動性折價的計算方式不同，目前各大富豪排行榜所列數字仍低於上述帳面價值。根據《富比世》(Forbes) 最新統計，馬斯克淨資產約 8,260 億美元，仍遠高於排名第二的 Google 共同創辦人拉里．佩吉 (Larry Page)，後者身家不到 3,000 億美元。

馬斯克的財富主要來自特斯拉股價長期上漲。自 2013 年起，特斯拉開始進入高速成長階段，帶動馬斯克財富快速累積，並於 2021 年首度超越亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，登上全球首富寶座。

雖然特斯拉股價曾於 2022 年重挫 65%，導致其財富大幅縮水，但隨著電動車、自駕系統、機器人及 AI 業務快速發展，特斯拉近年股價再度攀上歷史新高，也推升馬斯克財富創下新紀錄。

若 SpaceX 成功於下週在那斯達克掛牌，將直接成為美國最具價值企業之一。以 1.77 兆美元估值計算，SpaceX 不僅超越 Meta Platforms(META-US)，也高於特斯拉市值，躋身全美市值前八大企業之列。

值得注意的是，SpaceX 的營收規模仍遠低於其他兆美元級企業。財報顯示，SpaceX 去年營收為 186.7 億美元，相較之下，Meta 年營收超過 2,000 億美元，而特斯拉年營收接近 950 億美元。這也意味著市場對 SpaceX 估值的核心依據，更多來自於其未來成長潛力而非現有獲利規模。

近年來，SpaceX 憑藉獵鷹 9 號 (Falcon 9) 火箭、星艦 (Starship) 計畫及星鏈 (Starlink) 衛星網路快速擴張，已成為全球商業航太產業龍頭。根據公開資料，星鏈目前全球用戶已突破 1 億戶，並持續擴展至航空、航運及政府通訊市場，成為 SpaceX 最重要的營收來源之一。

市場近來也出現另一項引人關注的猜測。部分投資人認為，馬斯克最終可能推動 SpaceX 與特斯拉進行整合，以集中人工智慧與機器人技術資源，同時降低未來大型資本支出的融資成本。

事實上，馬斯克在兩家公司均設有極具野心的獎酬機制。根據 SpaceX 文件，公司給予馬斯克的長期獎勵與兩項重大目標掛鉤，包括公司市值達到 7.5 兆美元，以及成功在火星建立擁有 100 萬居民的永久殖民地。

另一方面，特斯拉股東去年通過的新一輪薪酬方案，則包含 12 個獎勵階段，每個階段均與市值增長及營運目標達成情況掛鉤。若全部達標，馬斯克將獲得規模空前的股票獎勵。