鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-04 21:40

美股主要指數周四 (6 日) 開盤漲跌互現，市場在近期屢創新高後出現獲利了結賣壓。博通 (Broadcom) 因 AI 晶片營收展望不如市場預期，股價重挫逾 15%，拖累半導體族群全面走弱，帶動那斯達克指數開低。

〈美股早盤〉博通重挫拖累晶片股 主要指數漲跌互現(圖：REUTERS/TPG)

不過資金同步轉向非科技類股，道瓊工業指數逆勢大漲逾 500 點，顯示投資人正重新調整持股配置。在科技股承壓之際，美債殖利率回落、油價下跌，比特幣則續創數月低點，市場持續關注周五即將公布的美國非農就業報告，以研判聯準會後續政策方向。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 580 點或 1.1%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 4.4%。台積電 ADR 跌近 0.5%。

美股主要指數期貨周四走低，市場對人工智慧 (AI) 概念股估值過高的疑慮升溫。博通 (Broadcom) 發布低於預期的 AI 晶片營收展望後，股價盤前重挫約 14%，引發投資人獲利了結科技股，拖累那斯達克 100 指數期貨下跌 1.1%，標普 500 指數期貨也跌 0.3%。

博通本周稍早才受 AI 熱潮推動，市值增加約 1,500 億美元，但最新財測未能滿足市場高度期待。公司預估本季 AI 半導體營收約 160 億美元，低於分析師平均預估的 172 億美元，引發市場擔憂 AI 投資熱潮是否已推升相關個股估值至過高水準。

科技股賣壓迅速擴散至其他產業領域。資安公司 CrowdStrike 雖上調營收預測，但股價盤前仍大跌 10%，反映投資人對高估值成長股態度轉趨保守。亞洲市場也受到波及，南韓 Kospi 指數下跌 1.8%，歐洲股市則因科技股權重較低而相對抗跌，泛歐 STOXX 600 指數小幅上漲 0.2%。

市場人士認為，近期全球股市無視能源供應中斷與地緣政治風險持續創高，主要依賴 AI 概念股領軍上攻，如今博通財測失色可能成為市場重新檢視估值的重要契機。

Bank J Safra Sarasin 股票策略師 Wolf von Rotberg 表示，近期漲幅最大的市場區塊估值已出現偏高現象，不排除股市領漲族群出現輪動，由科技股以外的產業接棒。

避險情緒升溫也推動資金流向債市。美國 10 年期公債殖利率下跌 4 個基點至 4.45%，美元指數回落約 0.2%。稍早公布的美國初領失業救濟金人數高於市場預期，也進一步帶動公債買盤。

加密貨幣市場同步承壓。比特幣跌至 4 個月低點，並朝去年 8 月以來最長連跌紀錄邁進。Swissquote 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出，隨著比特幣價格跌破市場估計的挖礦成本區間 6 萬至 7 萬美元，市場最後一項較明確的估值錨點正逐漸消失。

儘管股市承壓，油價則出現本周首度回落。布蘭特原油下跌 3.1%，跌破每桶 95 美元。市場關注黎巴嫩與以色列衝突發展，黎巴嫩總統奧恩 (Joseph Aoun) 表示，雙方可能在 24 小時內達成停火協議。不過，伊朗則表示近期與美國的談判並無進展。

市場同時持續評估油價上漲可能帶來的通膨風險。部分投資人押注能源價格攀升將促使聯準會 (Fed) 最快於 10 月升息。Natixis Wealth Management 投資長 Benoit Peloille 指出，即使企業獲利尚未惡化，高估值股票也可能率先面臨修正壓力，尤其是仰賴長期成長預期支撐股價的科技股。

此外，SpaceX 也成為市場焦點。該公司證實計畫透過首次公開發行 (IPO) 籌資 750 億美元，用於擴大 AI、火箭發射及衛星基礎設施布局。根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，SpaceX 估值將接近 1.77 兆美元，IPO 預計於 6 月 11 日定價，隔日掛牌交易。

彭博策略師 Cameron Crise 指出，自 1990 年代中期以來，費城半導體指數從未出現像目前這樣強勁、卻缺乏明顯回檔的漲勢。1999 年科技股狂潮期間，半導體類股在創高後曾回跌近 18%，如今市場走勢雖未必完全重演，但投資人已開始提高警覺。

截至台北時間周四（4 日）21 時許：

焦點個股：

博通 (AVGO-US) 早盤股價下跌 14.85%，至每股 408.08 美元

晶片大廠博通 (Broadcom) 周四盤前股價重挫 15%，主因第二季營收與基礎設施業務收入均低於市場預期。博通公布截至 5 月止的 2026 會計年度第二季營收為 221.9 億美元，低於 LSEG 調查分析師預估的 222.7 億美元，並創下自 2024 年 12 月以來首次營收未達預期。此外，基礎設施業務營收為 71.8 億美元，也低於市場預估的 73.2 億美元，引發投資人失望性賣壓。

Coinbase(COIN-US) 早盤股價下跌 0.66%，至每股 162.15 美元

隨著比特幣價格下跌約 5%，多檔加密貨幣概念股周四盤前同步走弱。線上券商羅賓漢 (HOOD-US) 盤前下跌近 2%，美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 下跌約 1%，持有大量比特幣的 Strategy(MSTR-US)則下跌 2.7%。市場人士指出，比特幣近期波動加劇，拖累相關概念股表現，投資人對加密貨幣市場風險偏好也同步降溫。

CrowdStrike(CRWD-US) 早盤股價下跌 8.19%，至每股 686.39 美元

資安公司 CrowdStrike 周四盤前股價下跌 10%，主因公司發布的第二季財測未能激起市場熱情。CrowdStrike 預估第二季營收約 14.4 億美元，雖略高於 StreetAccount 統計的 13 億美元市場預估，但獲利展望僅介於每股 1.16 美元至 1.17 美元，與分析師預期大致相符，未能帶來進一步驚喜。受此影響，投資人選擇獲利了結，拖累資安類股同步走弱。Palo Alto Networks(PAWN-US) 與 Fortinet(FTNT-US) 盤前股價也跟隨下跌。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月挑戰者企業裁員人數報 9.7 萬，前值 8.33 萬

美國上周初領失業金人數報 22.5 萬，預期 21.4 萬，前值 21.2 萬

美國上周續領失業金人數報 177.7 萬，預期 178 萬，前值 178.5 萬

美國 Q1 非農生產率季增年率報 0.3%，預期 0.8%，前值 1.8%

美國 Q1 單位勞動力成本季增年率報 1.8%，預期 2.3%，前值 4.4%

華爾街分析：