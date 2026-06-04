上市前最後布局！SpaceX買下SPCX股票代號 估值上看1.75兆美元

鉅亨網編譯許家華 2026-06-05 05:00

全球首富馬斯克 (Elon Musk) 旗下太空探索科技公司 SpaceX 即將迎來備受矚目的首次公開募股(IPO)。就在上市倒數之際，市場長期流傳的傳聞獲得證實，SpaceX 已向資產管理公司 Tuttle Capital Management 支付費用，取得股票代號「SPCX」的使用權，作為未來掛牌交易代號。

（圖：REUTERS/TPG）

根據知情人士透露，這筆交易已於今年稍早完成，但雙方均未公開具體金額。消息也證實外界數週來的猜測。此前，Tuttle Capital 旗下 ETF 產品於 4 月突然將原本使用多年的股票代號「SPCX」更改為「SPCK」，引發市場推測該代號已被 SpaceX 收購。

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知情人士表示，SpaceX 確實支付對價換取該代號，但由於涉及保密協議，因此未透露交易價格。

SpaceX 官方 X 帳號 5 日也公開感謝 Tuttle Capital 讓出 SPCX 代號，進一步證實這項交易。由於簡短且容易記憶的股票代號通常具有品牌宣傳價值，因此在大型 IPO 中往往被視為重要資產。

事實上，Tuttle Capital 創辦人 Matt Tuttle 早在去年底便曾於 X 平台回覆馬斯克貼文時表示，如果 SpaceX 有意使用 SPCX 代號，他願意討論轉讓事宜。如今隨著交易曝光，雙方的接觸顯然已開花結果。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 文件，Tuttle Capital 旗下 SPAC & New Issue ETF 於 2020 年 12 月成立，長期使用 SPCX 作為交易代號。直到今年 4 月 7 日，該 ETF 正式改用 SPCK 代號交易。

FactSet 資料顯示，該 ETF 目前管理資產規模約 700 萬美元，在 ETF 市場屬於小型產品，因此更換代號對基金本身影響有限。

市場人士指出，在美國資本市場中，熱門代號往往具有特殊價值。例如 Meta Platforms(META-US) 為取得 META 代號，曾與相關公司協商；Facebook 更名 Meta 後，也曾引發代號爭奪戰。投資銀行人士表示，對於準備進行大型 IPO 的企業而言，一個簡潔且符合公司名稱的代號，有助於提升品牌辨識度與投資人記憶度。

此次代號交易發生之際，SpaceX 正全力推進上市計畫。根據公司本週更新的招股文件，SpaceX 預計以下股 135 美元價格掛牌，對應企業估值約 1.75 兆美元至 1.77 兆美元之間，將超越歷來所有 IPO 紀錄，成為全球資本市場史上規模最大的上市案。

根據招股書內容，SpaceX 去年營收達 186.7 億美元，主要來自獵鷹 9 號 (Falcon 9) 火箭發射服務、政府航太合約，以及快速成長的星鏈 (Starlink) 衛星網路業務。市場預估，星鏈目前全球用戶數已突破 1 億戶，成為公司最重要的獲利來源之一。

上市完成後，馬斯克仍將掌握超過 82% 的投票權。以本次估值推算，其持有 SpaceX 股份價值約 8,665 億美元。若再加上特斯拉持股及相關選擇權價值，馬斯克個人財富已逼近兆美元大關，有望成為人類史上首位兆美元富豪。

除了 IPO 本身外，市場近期也關注 SpaceX 與人工智慧產業的結合。部分分析師認為，未來 SpaceX 龐大的衛星網路與資料傳輸能力，可能與馬斯克旗下 AI 公司 xAI 形成更緊密合作，進一步強化其在 AI 基礎設施領域的競爭力。