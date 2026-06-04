鉅亨網編譯余曉惠
從表面上來看，標普 500 指數走勢平穩，但個股之間的劇烈波動，分析師指出，這代表一種名為「分散交易」(dispersion trade) 的策略盛行，市場潛在的下跌風險正在上升。
檢視最近一周行情，部分大型權值股出現極端波動，戴爾 (DELL-US) 單日大漲 33%，慧與 (HPE-US) 三日累積飆升 46%，IBM(IBM-US) 四天以來上漲 30%，但 Cboe Global Markets(CBOE-US) 則在兩日內重挫近 20%。同一期間，標普 500 指數 (SPX) 僅上漲 1.2%。
這種「個股火熱、指數平靜」的分歧，並非短期現象，而是市場結構性變化的信號。
目前市場相關性降至近兩年低點，意味著個股與整體市場走勢愈來愈不同步。歷史經驗顯示，當相關性從低點反彈時，指數往往會出現快速且劇烈的修正。
波動率指標也正出現背離，芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 的標普 500 成分股波動率指數持續上升，但衡量整體市場恐慌情緒的 VIX 指數卻持續回落。VIX 被視為「市場恐慌指標」，通常在市場下跌時上升、上漲時回落。
LPL 金融公司策略師 Adam Turnquist 說：「投機活動增加，特別是科技股的買權交易熱絡，已推升單一個股的波動率上升。」他進一步指出，「這反映出投資人普遍存在一定程度的過度樂觀與鬆懈情緒。」
這種分歧雖不罕見，但持續時間異常偏長，顯示市場可能正累積能量。
OptionMetrics 量化主管 Garrett DeSimone 則指出，目前市場的分散交易已「略顯擁擠」，加劇市場泡沫化疑慮。
他表示，一旦交易反轉，市場將出現相反操作：個股波動率下跌、指數波動率上升，相關性也將迅速回升，可能導致指數急跌。
這意味著，VIX 指數上升可能會與標普 500 指數下跌同時發生，並同不拖累所有資產價格。
兩人認為，引發這種結構性反轉的關鍵因素，比較有可能來自宏觀層面，例如聯準會 (Fed) 政策轉向，而非單一企業事件。
DeSimone 說：「真正可能終結這種交易的，是宏觀衝擊，尤其是偏鷹派的政策調整與利率路徑修正。」
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