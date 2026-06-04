鉅亨網編譯段智恆 2026-06-05 00:30

美國總統川普對重啟美伊戰事態度趨於謹慎的消息傳出後，國際油價周四 (4 日) 大跌逾 3%，市場押注中東衝突進一步升級的風險有所下降。

截至美東時間周四上午，西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 3.5%，報每桶 92.64 美元；布蘭特原油期貨跌幅超過 3%，報每桶 94.78 美元。

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《華爾街日報》引述美國官員報導指出，川普近日向幕僚表示，儘管美伊之間仍不時出現零星衝突，但雙方已維持數周的停火協議整體上仍然有效。報導指出，除非伊朗導致美軍人員傷亡，否則川普目前不傾向重新展開全面軍事行動。

白宮未直接評論相關報導。不過一名白宮官員表示，川普一向偏好透過外交途徑解決問題，但也已明確表達，如果伊朗拒絕達成協議，將面臨相應後果。

本周稍早，中東局勢一度出現升溫跡象。伊朗官媒曾報導，由於以色列持續在黎巴嫩進行軍事行動，德黑蘭已中斷與美國的談判。伊朗長期支持黎巴嫩真主黨 (Hezbollah)，而真主黨近期也持續向以色列發射飛彈。

不過，以色列與黎巴嫩周三同意實施停火協議，市場認為這有助於推動美伊談判重回正軌，進一步降低區域衝突擴大的風險。然而，外界對停火能否持續仍抱持觀望態度，因為真主黨並不直接受黎巴嫩政府控制。

以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 周三接受 CNBC 訪問時表示，以色列必須解除真主黨武裝，並推動黎巴嫩非軍事化。

另一方面，川普在國內也面臨愈來愈大的政治壓力。由共和黨主導的美國眾議院周三通過一項決議，要求川普撤回美軍部隊，或取得國會授權後再繼續軍事行動。不過該決議仍須獲得參議院通過，且即使完成立法程序，也幾乎確定將遭川普否決。