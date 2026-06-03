鉅亨網編譯段智恆 2026-06-04 02:00

《CNBC》周三 (3 日) 報導，比特幣近期跌勢加劇，市場情緒持續轉趨悲觀。隨著加密貨幣財務公司 Strategy(MSTR-US) 出售部分比特幣持倉，引發新一波拋售壓力，投資人開始押注比特幣未來數月可能跌破 5 萬美元，並有高機率再度失守 6 萬美元關卡。

預測市場看空比特幣 80%機率今年跌破6萬美元(圖：REUTERS/TPG)

比特幣本周二跌至 4 月初以來最低水準，目前價格約在 6.65 萬美元附近，單周跌幅接近 10%。與去年 10 月超過 12 萬美元的歷史高點相比，累計跌幅已超過 45%。

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根據預測市場平台 Kalshi 最新數據，交易員認為比特幣仍有進一步下跌空間。在被部分投資人稱為「加密貨幣寒冬」的市場環境下，約有 80% 的機率認為比特幣將再度跌破 6 萬美元。

若預測成真，將意味比特幣跌破今年 2 月創下的低點。當時比特幣最低曾跌至約 6 萬美元附近。

市場對短期走勢也抱持審慎態度。Kalshi 交易員認為，比特幣跌破 5 萬美元的機率約為 52%。若真的跌破該關卡，將是自 2024 年 8 月以來首度見到「4 字頭」價格。

除了看空情緒升溫，投資人對比特幣在未來數月重返 10 萬美元的信心也明顯下降。Kalshi 數據顯示，目前相關機率僅 27%，遠低於 5 月初接近 50% 的水準。