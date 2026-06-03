鉅亨網編輯林羿君 2026-06-04 00:27

彭博引述知情人士報導，半導體大廠博通 (AVGO-US) 承諾為 Anthropic 創紀錄的晶片融資案中，最大部分的債務提供信用擔保，此舉成功使得融資成本維持在相對較低水準。

博通頂級信評護航 Anthropic創紀錄融資案成本大降。(圖:shutterstock)

消息人士指出，本案的主辦機構阿波羅全球管理（Apollo Global Management）與黑石集團（Blackstone），目前正與投資人協商將最大一筆、金額約達 250 億美元的債務部位，其殖利率定在 5.75% 左右。

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至於另一筆未獲得博通擔保、風險較高的部位，其利率可能落在 8% 至 9% 之間。

儘管這筆交易規模龐大且結構相當特殊，但市場討論中的主要融資部分殖利率，與今年稍早部分資料中心融資案大致相當。

其風險溢酬甚至可能低於 4 月下旬由 Google 支持的路易斯安那州資料中心投資等級債券發行案。不過，由於博通這項交易的獨特性，兩者難以直接比較。

在人工智慧熱潮引發資金狂潮之際，這筆資金將協助 Anthropic 取得由博通設計、Google 研發的專用晶片。

博通藉由其頂級的信用評等，為本案最大部分的金額提供擔保，有助於消除投資人的疑慮，使其在面對激烈競爭的情況下，仍願意向 Anthropic 這家年輕新創注入巨額資金。

儘管近年來，規模動輒數百億美元的 AI 相關融資交易，已逐漸成為華爾街常態，但 Anthropic 這項融資案，仍將創下私募債權機構有史以來為晶片採購所提供最大規模的融資案之一。

這批晶片最終將部署於 Anthropic 租用的資料中心。對開發 Claude 與 Mythos 模型的 Anthropic 而言，這項融資有助於實現大幅擴充算力的目標，以滿足快速增長的客戶需求。目前其既有運算資源已接近滿載。