鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-28 17:10

美國周四 (28 日) 即將公布 4 月個人消費物價指數 (PCE)，經濟學家預期，最新數據將顯示這項聯準會(Fed) 最重視的通膨指標在 4 月連續第三個月上升，並再度觸及三年新高。

Fed通膨壓力難解 PCE估連升三月並創三年新高 (圖:Shutterstock)

FactSet 調查的經濟學家預估，4 月 PCE 月上升 0.5%，年增率達 3.9%，將創 2023 年 5 月以來最高水準，也高於 3 月 3.5% 的年增率。這代表雖然 PCE 不像消費者物價指數 (CPI) 等指標出現 4 月那樣的大幅跳升，但其所呈現的通膨升溫力道，仍將帶給決策官員一定程度的壓力。

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4 月 PCE 整體通膨上升，預料主要來自能源價格上漲，特別是汽油價格，這與稍早公布的 4 月 CPI 與生產者物價指數 (PPI) 的情況吻合。不過，由於 CPI 與 PPI 也顯示醫療服務、投資組合管理等 PCE 的調查項目較為溫和，意味 PCE 整體數據可能不會過高。

雖然由於去年政府關門讓數據扭曲，讓 4 月 CPI 的住房通膨明顯升溫，但 PCE 的住房權重較低，因此影響較不顯著。

儘管如此，經濟學家仍預估剔除食品與能源的核心 PCE 月增 0.3%、年增 3.3%，略高於 3 月的年增 3.2%。

假如 PCE 與核心 PCE 雙雙走強，多數 Fed 官員在 6 月 16-17 日的決策會議上很可能按兵不動，將聯邦基金利率目標區間維持在 3.50-3.75% 不變。

值得注意的是，Fed 新任主席華許 (Kevin Warsh) 則偏好使用達拉斯聯準銀行的修剪平均 PCE(trimmed mean PCE)，而該指標自去年 8 月以來顯明顯低於 PCE 與 CPI。

不過，多位經濟學家警告不宜過度依賴該指標。渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 全球 G10 外匯研究與北美策略主管 Steve Englander 說：「修剪平均值提供一個有誤導性的低核心通膨衡量數據。」

Englander 認為，這項統計方法的組成可能高估了通縮壓力。事實上，該指標在 2021 年曾經未能及時反映核心通膨上升，在 2023 年的通縮階段也同樣落後。

根據 Fed 周一發布的研究，核心 PCE 走升和過去六個月來人工智慧 (AI) 的快速擴張有一定關聯，包括電力設備與半導體晶片等暴增的需求。